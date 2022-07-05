Южноуральские фермеры - лидеры в УрФО и в России

Алексей Текслер побывал на одном из ведущих животноводческих хозяйств региона - СПК «Коелгинское».

В конце прошлой недели село Коелга Еткульского района стало местом проведения традиционного Дня фермера. Обсудить достижения и предстоящие задачи, которые стоят перед фермерскими хозяйствами, в Коелгу приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что только за последние полгода в фермерских хозяйствах области виден прирост по подавляющему большинству показателей. И такие сравнительные результаты позволяют занимать лидирующие позиции по этому направлению в Уральском федеральном округе. В частности, по объему производства, и по числу фермерских хозяйств. Так, к примеру, сегодня фермеры обрабатывают около 47 процентов всех сельскохозяйственных угодий и более 50 процентов общей посевной площади в регионе, продавая на рынке уже почти 50 процентов всего зернового урожая.

ПАТРУШЕВ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ

- На уровне области мы приняли целый ряд мер системной поддержки. В частности, обнулили единый сельскохозяйственный налог для тех хозяйств, которые увеличивают свою численность или сохраняют число работающих. У нас более 1200 крестьянско-фермерских хозяйств, для которых это актуально, - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона на встрече с фермерами обсудил ряд важных вопросов развития аграрного сектора.

Губернатор также отметил, что на недавней встрече в Москве министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поддержал инициативу региона, касающуюся сглаживания административных барьеров при передаче в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в том числе, и в распоряжение фермерских хозяйств. Уже сегодня по количеству введенных в оборот сельхозугодий Челябинская область занимает первое место в УрФО.

В этом году до 200 млн рублей в регионе увеличился объем субсидий на удобрения, втрое вырос объем средств на приобретение новой техники, и это дополнительно к федеральной программе.

ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Губернатор отметил, что на сегодня для аграриев в регионе реализуется 25 крупных проектов, кроме того, поданы семь заявок на строительство сельских дорог, которые вошли в комплексную программу развития.

- Все областные и федеральные программы, в том числе, и в агропромышленном комплексе, которые были приняты, исполняются в полном объеме. Это касается и программ комплексного, системного развития сельских территорий. По степени эффективности реализации таких программ Челябинская область занимает седьмое место в России, и это довольно высокий показатель. Только сегодня в регионе реализуется 25 крупных проектов, подано семь заявок на ремонт и строительство сельских дорог. Жизнь в сельских территориях не должна отличаться от городских стандартов. Прошу глав районов помогать и поддерживать фермерские хозяйства, вести продуктивный диалог. Сегодня есть определенные системные проблемы, и потому вопросы экономического развития, продовольственной безопасности остаются одними из важнейших, - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также особо отметил важность кооперации и более активной работы с крупными федеральными торговыми сетями, и в этом вопросе власти также готовы оказывать содействие.

Алексей Текслер отметил весомый вклад фермеров в решение задач продовольственной безопасности.

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА

Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Светлана Максимова отметила высокие показатели развития этого направления в Челябинской области, поздравила фермеров с праздником, вручила награды лучшим фермерским хозяйствам Южного Урала.

- Я часто приезжаю на такие мероприятия и очень рада, что здесь в Челябинской области на такой встрече присутствует губернатор, ведет диалог с фермерами, вместе с правительством, парламентариями оказывает весомую поддержку. Очень хорошо, что вы не отделяете фермеров от крупных хозяйств и помогаете, системно поддерживаете это важное направление развития аграрного сектора, - подчеркнула Светлана Максимова.

ТЕЛЯТА В ПОДАРОК

Глава региона не мог не отметить и ряд проблем, которые сложились в молочном животноводстве. Да, в регионе есть хозяйства-передовики, но в целом по объему производства молока показатели не столь высоки.

На этом аспекте также остановился и министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, подчеркнув, что по объему поголовья скота регион сегодня занимает первое в УрФО, но по молочному стаду, по надоям и объему производства молока нужно серьезно подтягивать результаты.

- Труд фермеров, аграриев - это сложный, кропотливый труд. И один из ключевых вопросов здесь в конечном итоге касается ценообразования. И эти вопросы будут решаться в приоритетном порядке, поскольку государство заинтересовано в стабильности цен на сельхозпродукцию, - сказал Алексей Кобылин.

В качестве примера руководители региона привели работу СПК «Коелгинское», - крупнейшего молочного хозяйства региона, которое работает по программам субсидирования развития производства. Руководитель предприятия Анатолий Шундеев рассказал, что в сутки предприятие реализует около 90 тонн молока, а поголовье стада сегодня составляет порядка 3300 голов, и это число будет увеличиваться с вводом в строй новых животноводческих комплексов. Анатолий Шундеев сделал неожиданный и приятный подарок пяти победителям конкурса «Агростартап-2022» в сфере молочного животноводства. Он подарил каждому хозяйству по одному теленку элитной черно-пестрой породы.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

- Сельское хозяйство для нас - стратегическая отрасль. Челябинская область одна из лидеров агропромышленного комплекса страны. Мы одни из лидеров по производству мяса свинины, курицы, по производству яйца, муки, круп, макаронных изделий. По многим направлениям мы входит в ТОП ведущих регионов.

Сегодня фермеры занимают значительную долю в аграрном секторе Южного Урала, поставляя сырье на перерабатывающие производства, реализуя собственную продукцию. Мы обсуждали вопросы, которые касаются не только развития посевных площадей, но и более активного развития молочного животноводства.

Регион успешно завершил посевную. Сейчас погода благоприятствует, в отличие от нескольких прошлых неурожайных сезонов. Мы надеемся на лучшее, в том числе, и на благоприятные погодные условия. И вместе с тем, выделяем дополнительные средства на приобретение необходимых минеральных удобрений. В этом году такая финансовая поддержка увеличилась вдвое. А в целом на поддержку агропромышленного комплекса вместе с федеральными программами выделено около 3,5 млрд рублей. Это значимые средства. Рассчитываем, что в этом году урожай будет неплохой. По предварительным прогнозам он составит порядка 1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В СПК "Коелгинское" используют передовой "карусельный" метод работы с доильным стадом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сегодня фермерские хозяйства региона выращивают около 69 процентов всей овощной продукции, 50 процентов зерновых и зернобобовых культур и 36 процентов масляничных культур. В этом году фермерские хозяйства увеличили посевные площади на 9%, а это 78 тысяч гектаров пашни (в целом фермерские хозяйства сегодня обрабатывают более 950 тысяч гектаров земли). В этом году фермерские хозяйства засеяли 56% от общего объема зерновых площадей.