В Челябинской области стартовали 44-е летние сельские спортивные игры «Золотой колос». Фото: Правительство Челябинской области

В Челябинской области стартовали летние сельские спортивные игры «Золотой колос». В финальных состязаниях, которые проходят уже в 44-й раз, участвуют команды из 22 муниципальных районов Южного Урала. Первые соревнования прошли на новом стадионе села Миасское - центральной усадьбе Красноармейского района.

Начали состязания руководители муниципальных районов. Чиновники состязались в стрельбе из пневматической винтовки. Первое место занял глава Сосновского района Евгений Ваганов, на втором — глава Красноармейского Сергей Сергеев, на третьем — глава Аргаяшского района Игорь Ишимов.

На пьедестале главы районов - победители «Золотого колоса» в стрельбе. Фото: Правительство Челябинской области

Сельские игры проходят с 8 по 10 июля по 10 видам спорта: армрестлинг, греко-римская борьба, гиревой спорт, настольный теннис, многоборье ГТО, легкая атлетика, городошный спорт, волейбол, футбол и перетягивание каната.

Символом сельских спортивных игр выбрали рысь Организаторы объясняют такой выбор, что это животное символизирует быстроту, ловкость, изящество и грациозность, а главное – хищная кошка – хозяйка уральских лесов. И она всегда старается на шаг опередить того, над кем стремится одержать победу.

На торжественном открытии «Золотого колоса» первые лица правительства Челябинской области. Фото: Правительство Челябинской области

Ближе к вечеру в Миасском прошел парад участников и торжественная церемония открытия 44-х сельских спортивных игр.

— «Золотой колос» - старты с большой историей и традициями. Это крупные, комплексные состязания и большое спортивное событие для жителей сельских районов области. Уверен, в этом году игры подарят праздничное настроение, азарт, новые эмоции, как участникам, так и гостям сельской олимпиады, — отметил на открытии «Золотого колоса» заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Отметим, 2021 году сельские игры прошли в Октябрьском районе. В тройке сильнейших были Аргаяшский, Красноармейский и Увельский районы.

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