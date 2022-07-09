В Кургане до начала осени перекрыли движение на центральной улице

На Горького будет делать капитальный ремонт трубопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Зауралья, связи с проведением капремонта трубопровода, перекрыли движение по улице Горького на участке от Томина до Савельева. Об этом сообщается на сайте Курганской генерирующей компании. Водителям придется искать объезд до 10 сентября.

Карта с сайта kgk-kurgan.ru

Также, в связи с проведением аварийных работ, закрыты для движения улица Косая у дома на Пушкина, 49 а/1 до 24:00 21 июля и улица Криволапова в районе дома № 54 до 24:00 часов 22 июля.

Как сообщили в МКУ «Транспортное управление», движение автобусов, следующих до остановки «ул. Криволапова», будет осуществляться по следующим улицам:

— № 7, 75, 312, 320, 391 — по ул. Пушкина (на остановке «Парк Победы» высадка пассажиров), Свердлова, Р. Зорге, автодорога вдоль дома № 20, Криволапова, Пушкина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

— № 318 — ул. Пушкина (на остановке «Парк Победы» высадка пассажиров), разворот на перекрестке улиц Пушкина — Карельцева.

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