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Общество9 июля 2022 9:34

В Кургане до начала осени перекрыли движение на центральной улице

Публикуем карту перекрытий
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
На Горького будет делать капитальный ремонт трубопровода

На Горького будет делать капитальный ремонт трубопровода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Зауралья, связи с проведением капремонта трубопровода, перекрыли движение по улице Горького на участке от Томина до Савельева. Об этом сообщается на сайте Курганской генерирующей компании. Водителям придется искать объезд до 10 сентября.

Карта с сайта kgk-kurgan.ru

Карта с сайта kgk-kurgan.ru

Также, в связи с проведением аварийных работ, закрыты для движения улица Косая у дома на Пушкина, 49 а/1 до 24:00 21 июля и улица Криволапова в районе дома № 54 до 24:00 часов 22 июля.

Как сообщили в МКУ «Транспортное управление», движение автобусов, следующих до остановки «ул. Криволапова», будет осуществляться по следующим улицам:

— № 7, 75, 312, 320, 391 — по ул. Пушкина (на остановке «Парк Победы» высадка пассажиров), Свердлова, Р. Зорге, автодорога вдоль дома № 20, Криволапова, Пушкина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

— № 318 — ул. Пушкина (на остановке «Парк Победы» высадка пассажиров), разворот на перекрестке улиц Пушкина — Карельцева.

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