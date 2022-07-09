Меховые шапки, танцы с полотенцами и чак-чак: смотрим, как прошел сабантуй в Челябинской области

Сабантуй богат на народные забавы Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области отметили праздник сплочения разных народов –– сабантуй. На площадке областного аэроклуба «Калачево» под Копейском собрались несколько тысяч русских, татар, башкир и казахов. Они показали традиции своего народа, угостили национальными блюдами и отметили долгожданный праздник.

Губернатора накормили, угостили чаем и подари полотенце с вышитыми узорами Фото: Егор ИВЛЕВ

— Я рад, что мы наконец-то проводим сабантуй. В последние годы из-за ковида с этим были трудности. И я вижу, насколько много людей пришли, какое прекрасное настроение у всех. По-настоящему здорово! Конечно, истоки сабантуя — татары, башкиры, казахи, все тюрские народы, которые у нас проживают на территории Челябинской области. Но он уже давно стал общим. Праздник единения всех народов, которые живут здесь. Все с удовольствием общаются, невероятное гостеприимство, проводят культурные и спортивные мероприятия. Представлена невероятная кухня, я успел кое-что попробовать. Здорово, что мы проводим такие праздники, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

В народный костюм одели и Владимира Владимировича Фото: Егор ИВЛЕВ

Рәхим итегез – добро пожаловать Фото: Егор ИВЛЕВ

По юртам прошлись не только глава региона и гости сабантуя, но и сами участники. Все же интересно посмотреть, как живут их соседи и друзья! А те с радостью наливают чай, накрывают столы и красуются в народных костюмах — некоторые из них достались им еще от бабушек и дедушек.

Ляля Бигбаева привезла толкование Корана 900 года Фото: Егор ИВЛЕВ

Ляля Бигбаева сегодня в летней женской тюбетейке. Ее расшивала ярким бисером еще ее бабушка. Реликвию в семье не только хранят, но и носят. Правда, для фотографии Ляля надевает другую — более богатую и нарядную. Женщина привезла с собой из Миасса толкование Корана, изданное в 900 году. Его в семье бережно хранили и прятали, чтобы передать потомкам. А сегодня Ляля с гордостью показала этот тафсир губернатору и гостям праздника.

— Важно собираться вместе, особенно в такое трудное время. Чтобы был мир и покой, чтобы люди сближались, дружили. Нет плохой нации, есть плохие люди. Я сама жила в башкирской деревне, там были и русские, и наша семья татар. Мы все жили очень дружно. Когда училась в Челябинске у нас были немцы, украинцы, студенты с Дальнего Востока и Казахстана. Не было распрей. И мы очень хотим, чтобы мирное время вернулось. И для этого важно делать такие мероприятия, как сабантуй, — рассказала Ляля.

А этот летний вариант тюбитейки принадлежал еще бабушке Ляли Фото: Егор ИВЛЕВ

Традиционно на праздник приезжают более 10 тысяч гостей. Вот и сегодня поток людей не заканчивается — на въезде днем даже собралась большая пробка.

— У нас гости и участники с юга, севера, Казахстана и Кургана. Да и чтобы челябинцам было удобнее добираться, искали место ближе к городу. Мне кажется, эта площадка близка к идеальной. Есть электричество, вода, — объяснил выбор площадки министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Организаторы устроили показательный полет ЯК–52 Фото: Егор ИВЛЕВ

В юртах угощали всех гостей. Главное — разуйтесь Фото: Егор ИВЛЕВ

Без навесов было очень жарко Фото: Егор ИВЛЕВ

А кто-то приехал даже с собакой Фото: Егор ИВЛЕВ

Развлечений для гостей приготовили много: можно заглянуть в юрты, поучаствовать в мастер-классах, пострелять из лука, отведать национальную кухню и полюбоваться танцами и песнями. А в небе над участниками устроили демонстративный полет ЯК–52.

Дети оценили народные костюмы Фото: Егор ИВЛЕВ

Было в этом сабантуе и что-то современное Фото: Егор ИВЛЕВ

Сабантуй – это ярко и вкусно Фото: Егор ИВЛЕВ

Можно было не только продегустировать чак-чак, но и подкрепиться шашлыком Фото: Егор ИВЛЕВ

А Сосновский район привез кроликов и утят Фото: Егор ИВЛЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru