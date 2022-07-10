Челябинцы устроили гонки на сапах: смотрим фоторепортаж с Шершней

Принять участие в фестивале мог любой желающий.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Любите сапы также как мы? Этот вид спорта завоевывает все большую популярность у челябинцев. Сегодня, 10 июля, на Шершневском водохранилище прошел фестиваль сапсерфинга GlobalSupMania. Смотрим, как это было.
Гонка проходила на территории Школы гребли №11 на байдарках и каноэ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
В фестивале приняли участие больше 100 спортсменов. Причем заявиться на гонку мог любой желающий. Соревнования проходили в категориях PRO, «любители» и «юниоры».
Фото: Егор ИВЛЕВ
В короткой дистанции к участию участвовали парни и девушки от 10 до 18 лет. На надувных досках они должны были проплыть 200 метров без поворотов.
И погода и настроение - огонь!
Фото: Егор ИВЛЕВ
А любители соревновались в средней дистанции – заплыв был массовым на 2 километра с одним правым поворотом.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Профессионалы на сапбордах преодолевали четыре километра с двумя правыми и одним левым поворотом.
Главное - участие!
Фото: Егор ИВЛЕВ
На воду вышло около 100 челябинцев.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Тех же, кто просто пришел поглазеть, ждала развлекательная программа – конкурсы, розыгрыши и мастер-классы.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Кто-то и помедитировать успел.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Участники соревновались в трех категориях: PRO, «любители» и «юниоры».
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Погода сегодня самая подходящая.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
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