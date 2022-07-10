Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт10 июля 2022 11:56

Челябинцы устроили гонки на сапах: смотрим фоторепортаж с Шершней

На водохранилище прошел фестиваль сапсерфинга GlobalSupMania
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Принять участие в фестивале мог любой желающий.

Принять участие в фестивале мог любой желающий.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Любите сапы также как мы? Этот вид спорта завоевывает все большую популярность у челябинцев. Сегодня, 10 июля, на Шершневском водохранилище прошел фестиваль сапсерфинга GlobalSupMania. Смотрим, как это было.

Гонка проходила на территории Школы гребли №11 на байдарках и каноэ

Гонка проходила на территории Школы гребли №11 на байдарках и каноэ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В фестивале приняли участие больше 100 спортсменов. Причем заявиться на гонку мог любой желающий. Соревнования проходили в категориях PRO, «любители» и «юниоры».

Фото: Егор ИВЛЕВ

В короткой дистанции к участию участвовали парни и девушки от 10 до 18 лет. На надувных досках они должны были проплыть 200 метров без поворотов.

И погода и настроение - огонь!

И погода и настроение - огонь!

Фото: Егор ИВЛЕВ

А любители соревновались в средней дистанции – заплыв был массовым на 2 километра с одним правым поворотом.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Профессионалы на сапбордах преодолевали четыре километра с двумя правыми и одним левым поворотом.

Главное - участие!

Главное - участие!

Фото: Егор ИВЛЕВ

На воду вышло около 100 челябинцев.

На воду вышло около 100 челябинцев.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Тех же, кто просто пришел поглазеть, ждала развлекательная программа – конкурсы, розыгрыши и мастер-классы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Кто-то и помедитировать успел.

Кто-то и помедитировать успел.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Участники соревновались в трех категориях: PRO, «любители» и «юниоры».

Участники соревновались в трех категориях: PRO, «любители» и «юниоры».

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Погода сегодня самая подходящая.

Погода сегодня самая подходящая.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru