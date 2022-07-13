Водитель Land Cruiser погиб в ДТП с КАМАЗом под Курганом

Очевидцы делятся кадрами в социальных сетях. Фото: скриншот видеозаписи Инцидент | Курган / «ВКонтакте»

В Юргамышском районе Курганской области произошло страшное ДТП. Один человек скончался на месте, другой доставлен в больницу.

Житель Красноярского края ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser на 210 километре трассы «Иртыш» выехал на встречную полосу. И по какой-то причине столкнулся с КАМАЗом.

В результате ДТП водитель внедорожника скончался еще до приезда скорой помощи. Его пассажир с травмами доставлен в больницу. Водитель КАМАЗа в ДТП не пострадал.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

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