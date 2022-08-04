Александр Ужанков, исследователь древнерусской культуры: Духовные ценности сейчас пытаются заменить общеевропейскими

Александр Ужанков — ведущий исследователь древнерусской литературы, культуролог Фото: Предоставлено "Комсомолке"

28 июля исполнилось 1034 года со дня крещения Руси. Почему последствия этого события мы ощущаем до сих пор? О литературе, культуре и политике говорим с ведущим исследователем древнерусской литературы, культурологом Александром Ужанковым. Он приехал в Челябинск по специальному приглашению, чтобы прочитать лекцию о том, как крещение Руси отражается на сегодняшнем дне, и побывал в студии радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM).

— Александр Николаевич, что собой представляла Русь до крещения?

— На территории жили различные племена — кривичи, радимичи северяне, поляне и другие, все они были язычниками. Что самое главное происходит при крещении? Все люди этих племен становятся русскими. Я знаю только одну синонимическую пару из Древней Руси: русский — православный. Когда все эти разрозненные племена крестились, они стали русскими.

После принятия Русью христианства мы становимся русской землей, а люди — русскими. Это подтверждается и в «Повести временных лет» и «Поучении» Владимира Мономаха. Летописцы перечисляют со стороны Запада католиков, с Востока — язычников, а между ними русская земля, то есть православная — с центром в Киеве.

Значение князя Владимира в том, что он добровольно выбирает восточный вариант христианства, ту службу, которую видели послы в Византии. Ему предлагали и мусульманство, и иудаизм, и католицизм, хотя такого четкого разделения еще не было. Святитель Илларион в своем «Слове о законе и благодати» сравнивает Владимира с апостолом и говорит, что его нужно почитать как святого. Он ставится в один ряд с Константином Великим, который принес крест из Иерусалима в Константинополь, а княгиня Ольга — бабушка Владимира — фигурально перенесла крест из Константинополя на Русь.

— Это очень важный момент выбора религии. Почему же все-таки было выбрано православие?

— Здесь несколько моментов — и духовных, и политических. С князя Владимира начинает формироваться русская православная цивилизация. На Западе очень не любят об этом говорить. А это важный мировоззренческий момент.

Обычно говорят о двух христианских цивилизациях — католической и православно-византийской. Католическая, или латинская (потому что латинский язык был основным), ветвь долго развивалась. Начинается с античности, то есть с язычества, I век — христианство, потом эпоха Возрождения. Что это означает? Это обмирщение сознания, в XV–XVI веках в Европе возрождаются античные языческие образцы. Мы видим, как христианские ценности заменяются гуманитарными ценностями, а теперь общеевропейскими. По большому счету, эта христианская цивилизация давно разрушена, но Запад не признает этого.

Если говорить о православно-византийской цивилизации, то мы все знаем, что Константинополь пал. В результате сформировалась новая, русская православная цивилизация.

— Чем эта цивилизация отличается от простого государственного уклада?

— Это формирование нации и национального самосознания. В основе цивилизации находятся четыре краеугольных камня — вера, история, язык (у нас был церковнославянский язык, который и лег в основу языков всех восточных славян) и культура.

Если мы посмотрим, как развиваются четыре эти направления, то очевидно, что основополагающим здесь была вера. Как-то, выступая в Литве, я заметил, что русское государство создавалось верой, а разрушалось идеологией. Настолько это их поразило.

А ведь посмотрите, до XVI века Русь не знала завоевательных войн, мы никого не завоевывали. Западная Европа с ее государствами складывались именно путем войн, а Россия нет. Соседние народы крестились, потом посылали священников, и получалось, что митрополия объединяла эти земли. Потом, спустя много лет — 50, 100 и даже 150, они присоединялись к Руси, потому что их уже надо было защищать от набегов язычников, монголо-татар и тех же католиков.

В 1218 году Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, крестил те племена, которые жили в Карелиии и были близки к Новгороду. А потом начались походы против Руси. Это самые настоящие крестовые походы против тех, кто выбрал православие. Римский папа Иннокентий IV не признал это крещение, сказал, что нужно перекрестить в католицизм. Это можно расценивать как геноцид, что, мол, православие — это неправильная вера, нужно перекрестить русских в католиков, а несогласных истребить.

Мало кто знает, но в 1238 году 8 июля в резиденции Датского короля пребывали Вильгельм Моденский, папский легат, плюс датчане, шведы, немцы, представители Тевтонского ордена. То есть это прообраз будущего НАТО. Тогда они обсуждали крестовый поход на Русь. В Северной Европе было всего шесть епископов, трое из них принимали участие в этом походе.

Тому же Тевтонскорму ордену отдавалось 70% всех богатств, которые будут добыты на территории русского государства, а 30% — Папе Римскому. Учитывая, что Новгород и Псков — это торговые города, власть католиков бы сильно укрепилась. То есть во главу угла ставилась не вера, а политика и экономика.

Александр Ужанков приехал в Челябинск прочитать лекцию о том, как крещение Руси отражается на сегодняшнем дне Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Как вы относитесь к высказываниям, что Киевская Русь — это история Украины?

— Понятие «Киевская Русь» возникает во второй половине XIX века. Это введено историками, и такого государственного объединения, как Киевская Русь, не было. Земля была русская, а митрополия была Киевской. За нее боролись в одно время и литовские князья, и московские, и последние победили. Но вера-то единая — православная, даже когда литовские князья боролись за киевскую митрополию. Многие удивляются, когда я спрашиваю, на каком языке написан статус литовского княжества. И еще больше удивляются, узнав ответ — на древнерусском. Потому что истоки были общие, а «ополячивание» будет позднее.

Что означает «Украина»? Еще академик Грушевский писал, что это название польское от слова «окраина». То есть Украина — это окраина Речи Посполитой. Эта часть восточных славян — так и указывается в польских хрониках. У нас это была Малороссия.

— А сейчас делят борщ и Гоголя.

— Да, это от незнания истории. У того же Гоголя есть хороший пример. Взять две редакции «Тараса Бульбы». В первой редакции 1835 года слово «русский» употребляется два раза, а в окончательной редакции 1842 года — 38 раз. Там четко: «русский» значит православный. И вспомните последние слова Тараса Бульбы: «Подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». То есть придет кто-то из России и освободит эту территорию от ляхов, то есть от католиков, которые захватили русскую землю. Казачество-то как раз и боролось с окатоличиванием Украины. А что сейчас происходит? Добровольное окатоличивание. Это уход от своих корней.

Мы видим искусственный процесс построения украинской цивилизации. Давайте пройдемся по четырем краеугольным камням, о которых уже говорили. Вера: любая, лишь бы не православная. История: якобы древнейшая нация в Европе — это укры. Но это же придумано. Зачем? Чтобы в основание положить другую историю. По этой причине навязывается, что не было Отечественной войны, а только Вторая мировая, то есть делается все, чтобы отделить историю Украины от истории России.

Следующий пункт — язык. Еще в начале XX века академик Шахматов — великолепный знаток, лингвист — указывал на южнорусское наречие. Когда появляется украинская или просто мова? К XVI веку, до этого поэзия была на польском или латинском языке. А песни, которым мы умиляемся, — это XIX век. Шевченко, например, пишет стихи на украинском, а его проза, дневники — все на русском. Он русскомыслящий писатель.

Украина ищет точку опоры не в прошлом, не в истории крещения, а в том, что было во времена Польши. А почему хотят быть с Европой — потому что есть стремление к европейским ценностям. Но забывается важный факт — «ополячена» только часть Украины, а Центральная и Восточная части — это русские. У меня есть много знакомых священников — выходцев с Западной Украины. Это самые стойкие священники, потому что они увидели, что европейские ценности — это путь разрушения.

— Чем же они так отличаются?

— В западной культуре все построено на поиске земного счастья и благополучения, русская культура — это о спасении души. В 20-е годы XIX века, когда стали открывать миру такие произведения, как «Поучения Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве», все увидели, что у нас есть огромный духовный пласт культуры, а первые писатели — это святые, в том числе канонизированные. Получается, что ни одна литература мира не имеет такого духовного основания, как русская. А о чем будут писать монахи-святые? Конечно о душе.

Вспомните, кто у нас идеальный герой — это святой или человек, который заботится о спасении души, борется с греховными помыслами. Мы сегодня видим, как молодежь отучают думать, как легко настраивают в угоду той или иной философии, как навязывают то, что материальные ценности, личное благополучие и спокойствие — это высший смысл.

— Отсюда «американская мечта», свобода выбора пола?

— Совершенно верно. У Гоголя есть прекрасное произведение «Шинель». Почему его герой Акакий Акакиевич — маленький человек? Да потому что он бездуховная личность. Он разговаривал междометиями и частицами, которые ровным счетом ничего не выражали. А чем отличается человек от других тварей? Тем, что он словесный. При этом Акакия Акакиевича духовно согревала «вечная идея будущей шинели». Это гениальная фраза. Здесь шинель можно заменить на «Мерседес», айфон и так далее. А когда Акакий Акаевич скончался, то поползли слухи, что в городе появился призрак, который срывает шинели. То есть душа Акакия Акакиевича не обрела покоя. Гоголь говорит нам, что не материальные блага должны стать первостепенными.

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