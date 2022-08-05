Путешествие по региону с новым тревел-гидом

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Самое тяжелое при планировании путешествия — продумать маршрут. Куда поехать, что посмотреть, где остановиться… Эти вопросы озадачат любого неопытного туриста. Того и гляди, вообще передумает ехать! Чтобы этого не случилось, Tele2 создала онлайн-путеводитель, синхронизированный с картой покрытия сети. Как по нему ориентироваться и какие пасхалки мобильный оператор оставил своим абонентам на маршрутах? Разберемся вместе.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Тревел-гид в Челябинской области заработал этим летом. Это ресурс с маршрутами, где туристу предлагают 9 направлений для самостоятельных путешествий: в их числе Зюраткуль, Кыштым, Чебаркуль, Таганай. В каждом отмечены интересные точки с геоданными, описанием и уникальным аудиогидом. Виртуальный помощник на месте подскажет, что можно посмотреть в этой точке маршрута. Вот, например, советы из путеводителя по экотропе Таганая:

— Перед экскурсией обязательно загляните в визит-центр «Семибратка». Его изюминка и гордость – интерактивные экспонаты: лабиринты, карта сокровищ парка, трехмерные пейзажи. Также здесь можно изучить предстоящий маршрут, купить сувениры и узнать много увлекательных фактов о природе и обитателях «Таганая».

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК С КРАСНОКНИЖНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Туда-то мы и отправились в первую очередь. Надели удобную одежду и кроссовки, прихватили пледы: все-таки в горах прохладно и ветрено. Забили в навигаторе координаты и приехали как раз к воротам, откуда начинается путешествие по Европе и Азии.

Делаем селфи на фоне арки и рассылаем друзьям. Удивительно, но 4G от Tele2 ловит даже в лесу! Длительность этого маршрута — 4 км. И его фишка в том, что он проходит по границе частей света. Там мы узнали, чем национальный парк отличается от заповедника: — в заповеднике природу охраняют от людей: им туда нельзя заходить. Только ученым, и то ненадолго. А вот в нацпарке природу охраняют для людей: туда можно и нужно. Для этого делают настил и навесы, чтобы не вытаптывали растения.

Такие меры предосторожности не просто так. В «Таганае» встречаются краснокнижные животные и растения. Правда, едва ли туристы увидят речную выдру или черного аиста, все-таки они стараются не попадаться на глаза. А вот случайно наступить на подснежник или медвежий лук — запросто.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В национальном парке 65 км туристических троп. Мы пошли по самому простому, который ведет на Семибратку — это группа невысоких скальных останцев. По ним не нужно карабкаться, ведь до смотровой площадки ведет устойчивая металлическая лестница.

Но те, кому нужен драйв и экстрим, идут на другие горы «Таганая»: Двуглавую сопку, Черную скалу, Круглицу, Откликной гребень или на Дальний Таганай. У каждой из них своя легенда, маршрут и даже приюты для ночлега, если экспедиция многодневная.

ВТОРАЯ ТОЧКА — С ЛУЧШЕЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ В РОССИИ

Одна из пасхалок, которую своим абонентам оставил оператор связи, как раз находится в визит-центре «Семибратка». Если захотите купить сувенир, то по программе лояльности «Больше» выпадет скидка. Причем таких подарков от Tele2 на маршруте может быть несколько – еще один повод сгонять в другие города.

Например, неподалеку от Таганая — в Златоусте — абонентов ждут скидки на мастер-классы по изготовлению ножа или кованой розы и на экскурсии. На одну из таких мы решили записаться. Отметили на карте точку с оружейной слободой «АиРовка» и через 15 минут приехали на интерактивную площадку, где гости могут почувствуют себя кузнецами.

Правда, прежде чем работать с раскаленным металлом, посетителя проверяют на силомере: нужно хорошенько ударить кувалдой по кнопке. Высшее звание – «настоящий аировец», но из нашей группы до такого никто не дотянул.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Тут добывают золотые заготовки в руднике и делают оттиск на монете, а еще раздувают огонь мехами и куют из прямой палки железное сердце. Такой интерактив оценили на всероссийском турконкурсе, присвоив «АиРовке» гран-при в номинации «Маршрут на действующее производство».

Но как оказалось, оружейная слобода — лишь часть экскурсии, дальше нас ведут на производство. Здесь в 2009 году изготовили трехметровый меч «Святогор» из дамасской стали, который из-за веса заготовки (120 кг) попал в Красную книгу России.

— В 1815 году, когда были времена завоеваний, решили делать клинковое оружие. Для этого в Златоусте построили первую оружейную фабрику, государственную! Вот с тех времен мы — город оружейников, только уже с частными компаниями, — ввела в курс дела экскурсовод «АиРа».

Над одним ножом работают 10 человек. Изготовление оружия здесь — почти ручной труд. Как толстый металл обретает форму ножа, какие самые миниатюрные изделия изготавливают оружейники и как выглядит златоустовская гравюра на сувенирах – все это и рассказывают на экскурсии.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР — ПО ТУРГОЯКУ

На обратной дороге в Челябинск решаем заехать к самому чистому озеру в стране после Байкала. Тургояк вошел в 100 ценнейших водоемов Земли, так как в нем огромный запас питьевой воды, ведь он заполняется из родников. Говорят, зимой во время Крещения воду пьют, не кипятя ее.

Проплывая по синей глади, даже не верится, что максимальная глубина здесь сопоставима с 13-этажным домом. Дайверы говорят, что на дне такая же непроглядная темнота, как в океане.

Не знаем, как с дном, а вот на поверхности прекрасно ловил интернет. Тут не то, что фото, а видео грузились моментально. Судя по карте покрытия Tele2, 4G ловит во всех точках маршрута.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

— Тренд на популярность внутреннего туризма начался еще до пандемии и с тех пор только набирает обороты. За прошедшие шесть лет наша сеть 4G появилась в 430 населенных пунктах и сейчас доступна для 99% жителей Челябинской области. Растет и потребление мобильного интернета. Мы объединили две тенденции и создали онлайн-путеводитель по Челябинской области, чтобы сделать поездки наших клиентов комфортнее. Надеемся, что с нашим тревел-гидом каждый откроет для себе регион по-новому и получит еще больше впечатлений от поездки. На данный момент количество посетителей сайта уже превысило 13 000 человек, — уточнила директор макрорегиона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева.

Много кто слышал про остров Веры на Тургояке. Но мало кто знает, в 2000-х годах там нашли мегалиты, которым по пять с половиной тысяч лет! Их строили для обрядов и ритуалов.

— В 2007 к нам приезжала комиссия ЮНЕСКО: в составе были археологи, изучающие мегалиты. Для них это была фантастика! В центре континента мегалитов не должно быть, а здесь такая интересная находка. Археологи сказали, что остров на 40% состоит из разрушенных мегалитов. Видимо, было землетрясение, и все было уничтожено. И если это восстановить, будет огромный комплекс, — поделилась с нами экскурсовод.

Кстати, природные маршруты и промышленные экскурсии интересны не только южноуральцам. По статистике data scientists Tele2, чаще всего в отпуск к нам приезжают соседи из Свердловской и Курганской областей и Башкирии. И едут они на Увильды, Тургояк, Еланчик, Касарги и Еловое.

После того, как изучите Южный Урал, можете отправиться в путешествие c тревел-гидом в Свердловскую область и Пермский край и делиться впечатлениями онлайн. Оператор связи запустил проект в трех регионах и протестировал качество связи на каждом маршруте.

По информации от пресс-службы Tele2