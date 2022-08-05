Перспективы села: Алексей Текслер оценил прогноз на урожай в Чесменском районе

Сельхозпредприятия Челябинской области планируют собрать хороший урожай. Фото: пресс-служба губернатора.

В этом году южноуральские сельхозпредприятия имеют хорошие виды на урожай. Аграрии планируют собрать почти 2 млн тонн зерна — самый большой объем за последние несколько лет. Существенную поддержку оказало правительство региона налоговыми льготами, грантами и субсидиями. Как развиваются сельхозпредприятия в Чесменском районе, а вместе с тем и социальная сфера, посмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— У Чесменского района есть серьезные перспективы развития. В первую очередь в области сельского хозяйства, — рассказал глава региона по итогам поездки. — Обратил внимание главы и регионального министерства сельского хозяйства, что кроме растениеводства надо развивать и животноводство. Также договорились, что дополнительное внимание будем уделять дорожному ремонту и газификации района. Сегодня темпы газификации здесь ниже, чем в целом по региону, а значит, есть чем заниматься. Дал поручения по социальным объектам.

РЕГИОН ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ АГРАРИЕВ

Первым делом губернатор Алексей Текслер ознакомился с работой крестьянско-фермерского хозяйства «Бе резка». Предприятие работает 30 лет и полностью обеспечивает потребности региона в зерне подсолнечника. В 2019 году при поддержке областного бюджета у аграриев появился современный семенной завод.

Глава региона отметил, развитие должно быть более динамичным. При этом правительство готово и дальше поддерживать фермеров.

— Мы продолжим поддерживать наших аграриев через различные субсидии, льготные кредиты, инфраструктурные программы. Все это окупается хорошим урожаем и качественными продуктами, — подчеркнул Алексей Текслер.

В этом году по инициативе губернатора была сохранена льгота по единому сельскохозяйственному налогу. Она позволит предприятиям региона сэкономить 186 млн рублей и направить эти средства на развитие.

КОМФОРТ ПО ГОРОДСКИМ СТАНДАРТАМ

Чесменский район в этом году ждут большие перемены. Приводится в порядок районная больница, обновляется местная школа, строятся новые объекты: хоккейный корт и сквер. Губернатор Алексей Текслер ознакомился с состоянием учреждений и дал несколько поручений, оставив контроль за собой.

Жители Чесмы с нетерпением ждут появления собственного хоккейного корта. Его строительство началось в 2020 году по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» за счет областного бюджета.

— К сожалению, предыдущий подрядчик сорвал работы на хоккейном корте, - рассказал о ситуации Алексей Текслер. — Поговорил с потенциальным новым подрядчиком. До конца года нужно будет этот объект завершить. Я считаю, что он очень важен в целом для района, не только для Чесменского поселения.

На контроле губернатора находится и реконструкция Чесменской районной больницы. Большую часть работ завершат в 2022 году, затем завезут оборудование и отремонтируют фасад здания.

Оборудование обновляется в Чесменской районной больнице. Фото: пресс-служба губернатора.

Реконструкции ожидает средняя школа имени Гаврилова. Здание было построено в середине XX века и рассчитано на меньшее количество детей, чем учится сейчас. После ремонта появится двухэтажный пристрой с учебными кабинетами, столовой и спортивным залом.

Школа в Чесме станет больше и современнее после реконструкции. Фото: пресс-служба губернатора.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В этом году мы реализуем 25 проектов по благоустройству территорий, ремонту школ и других социальных объектов в сельской местности. 50 семей получили выплаты на улучшение жилищных условий. Впервые субсидируем организацию производственной практики студентов профильных вузов на агропредприятиях. Жизнь села должна быть комфортной, современной и не отличаться от городских стандартов.

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