Доисторический шкафчик или холодильник? В Челябинской области нашли загадочную конструкцию из костей вымерших животных

Вход в пещеру и ямка с когтями в процессе расчистки. Фото: пресс-служба МГУ

Во второй Серпиевской пещере в Челябинской области обнаружили инсталляцию из костей вымерших животных. Конструкцию соорудили древние люди, которые когда-то жили на территории Южного Урала. Они же оставили на стенах пещеры рисунки. Находку сделали археологи из Московского государственного университета.

Первобытные люди 14 тыс. лет назад выкопали у стены пещеры ямку, а вокруг нее поставили частокол из костей и зубов бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя, волка, лошади и других животных Ледникового периода. Некоторые кости укрепили аккуратно подобранными по размеру камнями. Рядом с ямкой на стене изобразили северного оленя. Это животное южноуральские художники эпохи палеолита рисовали крайне редко.

Здесь археологи различили рисунок с северным оленем. Фото: пресс-служба МГУ

Подобных инсталляций на территории России никогда прежде не находили. Археологи сейчас пытаются понять, с чем столкнулись.

— Ямы и ямки с костями достаточно широко известны на палеолитических стоянках открытого типа. Как правило, они служили либо хранилищами, своего рода шкафчиками или холодильниками, либо были элементами строительных конструкций, — рассказал руководитель археологической экспедиции, доктор исторических наук Владислав Житенев. — Однако в пещерах, тем более в тех, где не жили люди, и в подземных палеолитических святилищах с настенными изображениями подобные конструкции выявляются чрезвычайно редко.

Серпиевские пещеры находятся в Катав-Ивановском районе, недалеко от реки Сим. Вторая в веренице пещер называется также Колокольной. Наскальные рисунки в ней обнаружили в 1982 году. Большая часть из 60 изображений — непонятные пятна красного пигмента. По крайней мере некоторые из рисунков когда-то были фигурами, но изображения не сохранились в первозданном виде. Есть также узнаваемые рисунки животных и геометрические знаки. Ученые считают, что наскальные рисунки напрямую связаны с костяным частоколом, хотя пока не могут объяснить, для чего были нужны настенные символы и кости.

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