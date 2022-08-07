Одна из самых простых трасс: на соревнованиях по мотокроссу в Челябинске погиб спортсмен

Спортсмены считают происшедшее трагической случайностью. Фото: соцсети Сергея Коновалова.

В селе Миасское Челябинской области на соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен. 53-летний Сергей Коновалов во время прохождения трассы не справился с управлением и получил травму головы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, но спасти гонщика не удалось.

— Одна из самых простых трасс на Урале, — рассказал также участник этих соревнований Тарас Доценко. — Все, что случилось, трагическое стечение обстоятельств.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, погибший спортсмен был допущен до соревнований со всеми медицинскими документами. "Эндуро-кросс" был официальным областным мероприятием.

— Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области выражает соболезнования родным и близким, — прокомментировали КП-Челябинск в ведомстве. — Мы инициируем проверку для детального изучения всех обстоятельств по факту гибели спортсмена.

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