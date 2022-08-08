Челябинские врачи установили биопротез на сердце девочки с повреждениями аортального клапана

Хирурги провели операцию за рекордные 3,5 часа. Фото: Людмила Ковалева / пресс-служба ФЦССХ

Челябинские хирурги прооперировали 16-летнюю девочку, у которой наблюдались серьезные проблемы с сердцем. У ребенка перестали выполнять свои функции аортальный клапан и часть аорты. Врачи заменили поврежденные части органа отечественным протезом, который называется гомографт. Уникальная операция проводилась в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

Проблемы с сердцем у Гульназ Култаевой из поселка Джанаталап Оренбургской области появились практически с рождения. В шесть месяцев девочке поставили диагноз недостаточности аортального клапана. Ее болезнь оценивали как умеренную, а речи об экстренной операции не шло. Гульназ только нуждалось в пристальном наблюдении со стороны врачей и выполнении всех рекомендаций.

Родители девочки проходили осмотры каждые полгода. Поначалу болезнь никак не проявляла себя, но с возрастом Гульназ начала быстро уставать и не могла долго бегать и гулять – возникали боли в груди и отдышка.

Впервые Гульназ попала в поле зрения челябинских детских хирургов в 2018 году. В то время у девочки только начинался подростковый период, во время которого требовалось пристальное внимание со стороны узкопрофильных специалистов. Как раз тогда и встал вопрос о необходимости хирургического вмешательства. Однако окончательно он назрел уже в 2022-м году, и девочку пригласили в Челябинск на дообследование и госпитализацию. При этом врачи обнаружили еще одну проблему с сердцем девочки.

— Во время проведения МРТ подтвердилась критическая недостаточность аортального клапана и выявилось значительное сужение восходящего отдела аорты, так называемый аортальный стеноз. Все вместе это стало представлять реальную угрозу жизни и способствовать развитию артериальной гипертензии у подростка, — рассказала детский врач-кардиолог КХО №4 ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск) Эльмира Харисова.

Врачи приняли решение прооперировать девочку и заменить ей аортальный клапан. В детской хирурги это делается двумя способами – установка протеза (механический или биологический) либо с помощью «пластики», когда специалисты перекраивают и ставят на нужное место собственный клапан. Но в текущих условиях пластическая операция была невозможна, потому что у девочки наступила дистрофия тканей, а клапан полностью пришел в негодность. Кроме того, нужно было заменить суженный участок восходящей аорты прямо над клапаном, что усложняло задачу в разы

Врачи приняли решение на место удаленного пораженного участка имплантировать биопротез отечественного производства – гомографт. Он представляет собой конструкцию из аортального клапана и нужного отдела аорты, выполненного из донорского материала по индивидуальным размерам специально для юной пациентки. Гомографт был изготовлен в кратчайшие сроки и доставлен в Челябинск.

Операцию на остановленном сердце при искусственном кровообращении детские врачи выполнили за рекордные 3,5 часа и вывели пациентку на самостоятельное дыхание еще в операционной. Это позволило существенно снизить нагрузку на юный организм, сократить сроки реабилитации и возможные риски.

На второй день Гульназ из реанимации перевели в обычную палату, а через неделю в сопровождении мамы она уже отправилась домой. Контрольные исследования показали превосходный результат работы нового клапана и аорты.

Гульназ вместе с мамой. Фото: Людмила Ковалева / пресс-служба ФЦССХ

Теперь девочка мечтает выучиться на повара-кондитера, подольше гулять и, может быть, заняться танцами, на которые раньше по состоянию здоровья ее не брали. В будущем Гульназ также при желании сможет стать мамой, поскольку гомографт выполнен из биологически совместимого материала и не требует пожизненного приема медпрепаратов-антикоагулянтов, которые снижают риски тромообразования и при этом способствуют развитию кровотечения.

Специалисты уверены, что биопротез обеспечит девочке то качество жизни, при котором детский организм будет расти и развиваться без помех. Он прослужит положенные 8-10 лет, что даст возможность девочке набрать нужный вес и размеры, пройти важные этапы в социальной жизни - закончить учебу и при желании без помех выносить беременность. И тогда замена трансплантата на новый уже не будет такой критичной, как могло бы быть

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