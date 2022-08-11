«Будем каждый день проезжать мимо портрета сына»: семьи двух героев спецоперации побывали на открытии граффити

Родители не могли сдержать слез. Фото: Егор ИВЛЕВ

Молодой мужчина смотрит светлыми зелеными глазами с фасада дома на отца, вытирающего слезы, и маму, дрожащую и поджимающую губы, лишь бы не расплакаться. Это портрет героя спецоперации на Украине Александра Подшивалова. Он погиб 24 февраля в Гостомеле в первом бою. Посмертно его наградили Орденом мужества. Родители, друзья, военные и ветераны пришли посмотреть на граффити с портретом Саши и отдать дань памяти.

На граффити Александр такой же, как и в жизни, отмечает мама. Фото: Егор ИВЛЕВ

− Этот проект тронул нас до глубины души. Очень волнительно видеть портрет нашего мальчика на этой стене. Отдельное спасибо художникам, которые смогли запечатлеть его таким, какой он был в жизни: светлый, красивый, добрый. Александр был замечательным сыном, братом, мужем, отцом и другом, − вспоминает сына Елена Подшивалова.

Отец Александра не может сдержать слез. Фото: Егор ИВЛЕВ

Александр с радостью ходил в школу, в спортивные секции и мечтал стать военным летчиком. Он очень любил друзей и родных, любил жизнь, рассказывают со слезами родители.

− Очень гордимся своим сыном. Мы воспитали настоящего мужчину, патриота и героя. Это наша гордость со слезами на глазах. Конечно, боль нашей утраты безмерна. Но память общества согревает душу и придает силы. Потому что память вечна и жива, а значит, жив и наш Саня.

Семьи погибших стараются поддерживать. Мамам сегодня подарили цветы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Папа вытирает платочком слезы – со смертью сына смириться тяжело, даже если он герой. Друзья держатся, но признаются, еще не было ни дня, когда бы не вспоминали о нем.

− Я очень рад, что он обрел память в городе, который так сильно любил. Очень тяжело подобрать слова для того, чтобы описать человека, который был настоящей личностью. Но однозначно он был очень честным, справедливым и храбрым парнем. Мы все очень гордимся им, − рассказал друг офицера Никита Дубровин.

В центре отец, мама и младший брат Александра Подшивалова. Фото: Егор ИВЛЕВ

Родное лицо на фасаде дома увидела и семья Глушковых. Их сын Константин тоже погиб в первый день специальной военной операции, выполняя боевое задание.

Мимо этого мурала каждый день будут ездить дети Константина. Фото: Егор ИВЛЕВ

Вспомнить о танкисте пришли много военнослужащих. Часть из них здесь, чтобы поддержать сослуживца и главу семьи - Николая Глушкова. Отец держится и не плачет, но друзья все чувствуют и бережно сжимают руку, показывая, что они рядом. От общения с журналистами Николай отказался. От комментариев воздержалась и сестра погибшего. Только мама Константина смогла через слезы сказать несколько слов.

− В душе смешанные чувства: неугасающее чувство утраты и чувство гордости. Константин с честью выполнил свой воинский долг, остался до конца верен присяге. Он никогда не прятался за чью-либо спину, был честен и порядочен во всем. Хорошая идея увековечить память о воинах-земляках, которые погибли, отстаивая безопасность нашей страны, чтобы люди могли мирно жить. Эта память, надеюсь, будет примером мужества для молодежи, − рассказала мама Любовь Глушкова.

Маму Константина Глушкова успокаивает внучка. Фото: Егор ИВЛЕВ

Глушковы – военная династия. Дедушка служил на Курской дуге. Родители − в горячих точках. Константин вместе с братом провел все детство в военных городках. Они мечтали стать танкистами, как отец. Поэтому и окончили Челябинское высшее танковое командное училище.

У Константина остались трое детей: дочь и два сына, которые сейчас учатся в президентском кадетском училище и намерены продолжить военные традиции.

Отца Константина Глушкова пришли поддержать сослуживцы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Константин мечтал построить дом в селе Долгодеревенское под Челябинском. Сейчас этим занимается его семья. Скоро туда переедут жена и дети майора. Каждый день по пути на учебу и работу они будут проезжать мимо портрета близкого человека, ставшего героем.

На открытие мурала пришли отец, мама, сестра и племянники Константина. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ранее мы писали о том, как прошли похороны Константина Глушкова.

Открытие муралов прошло с минутой молчания, гимном России и оркестром. Фото: Егор ИВЛЕВ

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