Погода на 1 сентября 2022 в Челябинске: будет солнечно, но прохладно

Синоптики расходятся во мнении, какая погода ждет первоклашек 1 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году День знаний прошел пасмурно и дождливо. +18 градусов и накрапывающий дождь тогда превратились в промозглую погоду, туман и слякоть. В этом году такая участь школьников не ждет. Судя по прогнозам погоды на 1 сентября 2022 года в Челябинске, ожидается теплый солнечный день.

По данным метеорологов Яндекс.Погоды, 1 сентября 2022 года в Челябинска распогодится. Несмотря на те же +18 градусов, что и в прошлом году, на улице весь день будет пригревать солнышко. Ветер ожидается юго-западный 5 метров в секунду.

А вот у синоптиков «Гисметео» другие взгляды на этот счет. По их мнению, 1 сентября в Челябинске пройдет так же мрачно, как и в прошлом году. Мало того, что на улице похолодает до +13 градусов, так еще и солнце весь день будет прятаться за тучами, и пойдет кратковременный дождь.

На сайте «Погода.Майл» вообще указаны усредненные данные за 14 лет. Если ориентироваться на эту статистику, то 1 сентября 2022 года погода в Челябинске будет сухой и теплой: +19 градусов.

Кто же из синоптиков прав, будет понятно ближе к Дню знаний. Все-таки сейчас говорить о точных прогнозах не приходится: до 1 сентября еще несколько недель.

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