В Челябинской области на трассе М-5 в ДТП с участием фуры и легковушки погибли два человека

Автомобиль восстановлению после такого ДТП уже не подлежит. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 вечером во вторник, 16 августа, произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки. Погибли два человека, еще двое пострадали. На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.

— Около 19:16 часов на 1759 км автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа, по предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2110» совершила наезд на стоящий частично на проезжей части автомобиль «КАМАЗ» с прицепом, у которого при движении произошла поломка заднего моста, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель и 43-летний пассажир легковушки погибли на месте. В салоне автомобиля вместе с ними ехали 16-летний подросток и пенсионерка. Они госпитализированы. Водитель большегруза не пострадал.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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