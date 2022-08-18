Беспилотник эконом-класса: челябинские школьники представили на «Армии-2022» в Москве трактор-сапер

Ребята рассказали, как сделать из обычной техники беспилотник всего за 50 тысяч рублей. Фото: ДЮТТ Челябинской области.

Школьники из Челябинска презентовали на оборонном форуме в Москве «Армия-2022 радиоуправляемый трактор-сапер. Саму машину марки «Уралец» сделали на Еманжелинском заводе тракторов, а дети придумали систему, которая обезвредит мины, и сделали агрегат радиоуправляемым.

— Мы презентуем перевод любого транспортного средства в беспилотник, — говорит один из разработчиков. — Главная особенность — система максимально дешевая, может подстраиваться под любой заказ: лодка, трактор.

Трактор-сапер легко ремонтируется и и управляется дистанционно. Фото: ДЮТТ Челябинской области.

Трактор на пульте управления дети показали на выставке делегации из Челябинской области во главе в вице-губернатором Егором Ковальчуком.

— Есть задачи, когда человека на трактор нельзя посадить, — рассказал КП-Челябинск директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов. — Например, если нужно затащить пожарный гидрант при пожаре, разминировать объект. Таких задач много. Дети с этой задачей справились вместе с партнерами. «Кванториум» — это не детский технопарк, мы готовим кадры для цифровой экономики. Решаем реальные задачи.

Всего на выставке было представлено два беспилотника от Челябинской области: от автозавода «Урал» и школьников. Ребята говорят о преимуществах своей разработки — стоит в несколько раз дешевле действующих роботов и легко ремонтируется. Переоборудовать любую технику школьники готовы всего за 50 тысяч рублей.

Еще один трактор-беспилотник представлен в Челябинске на выставке «Агро-2022», но он призван помочь исключительно аграриям.

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