Собираем осенний гардероб с нуля без надоевшего оверсайза

Эта осень будет яркой. Фотоподборка стилиста

Осень в Челябинскую область пришла прямо по календарю. Многие девушки еще не успели обновить демисезонный гардероб, поэтому достали с полок то, что у них лежало с прошлых лет. Но не факт что такая теплая одежда выглядит круто.

Челябинский стилист Ольга Теплякова написала колонку о том, какие силуэты сейчас актуальны, как подбирать аксессуары и какие цвета считаются самими красивыми и модными осенью этого года.

— Даже если у вас прекрасный осенний гардероб, подобранный со стилистом в том году, уверена, что захочется привнести что-то новое! Каждой девушке надоедает носить одно и то же: новая осень — новая я. В жизни все меняется, а одежда — это отражение внутреннего состояния, поэтому всегда в гардеробе появляются новинки. Надеюсь, эта статья поможет вам найти что-то новое в свой гардероб.

Силуэты осени ‘22

В 2022 году в моде остаются два силуэта: прямой и приталенный, расклешенный. Сейчас есть разные силуэты, поскольку одежда должна подходить человеку по стилю и фигуре.

Фотоподборка стилиста

Если девушка имеет ярко выраженные бёдра, то прямой силуэт на неё не сядет. При выборе пальто ей стоит обратить внимание на расширяющее к низу, в то время как спортивная девушка отлично может носить и прямое.

Приталенный силуэт стоит рассмотреть, если хочется добавить в образ женственности. Одно правило для приталенного силуэта — это должна быть достаточно свободная вещь. То есть такого размера, чтобы был воздух, поэтому примеряйте на толстый свитер. А талию определяйте поясом или ремнём.

Всем интересно, остается оверсайз или нет. Однозначно да, и надолго! Но носить его или нет — это дело выбора. Если оверсайз надоел, не нравится или не подходит по фигуре, то другие объемы и формы также сейчас актуальны.

Единственное, что я бы отметила как универсальное (особенно в верхней одежде) — это простота и чистота форм и деталей. Пальто, куртка, шуба или тренч должны быть сшиты в классическом исполнении из одного цвета и с практически незаметной фурнитурой.

Модели верхней одежды на осень ‘22

Куртки. Куртки могут быть стеганые, похожие на пуховики, джинсовые, драповые, а также из экокожи и с экомехом. Свободные и разные по длине. Цвет берите любой, но так, чтобы в куртке он был один. Самое трендовое — это ахроматическая (черная, белая, серая) и бежевая гаммы, яркие оттенки.

Фотоподборка стилиста

Пальто. Пальто на осень (и на зиму) я бы выбирала простого классического кроя под свой тип фигуры. Для супермодниц можно взять пальто с акцентными плечами, но оно подойдёт не всем. Цвета также смотрите однотонные ахроматической гаммы, цветные или очень яркие.

Фотоподборка стилиста

Тренчи. Тренч — одна из самых популярных моделей на осень. Если у вас нет никакого, то я бы советовала приобрести чёрный, молочный или темно-синий. Если это не первый тренч в вашем гардеробе, то тогда попробуйте экокожу, лаковую кожу или просто яркий цвет. Также в тренчах допустимы комбинированные части: например, это могут быть два оттенка ткани.

Фотоподборка стилиста

Бомберы. Однозначное «да» для любителей спорт-шика и такого силуэта. Здесь вариаций может быть много. Бомбер должен быть объёмным: а длинным или до талии, уже на ваше усмотрение.

Фотоподборка стилиста

Косухи. Их многие полюбили, поэтому сейчас косух огромное количество. Так что покупайте либо цветную, либо из текстиля, либо черную, но большую.

Фотоподборка стилиста

Шарфы и шапки

Чтобы понять, какие шарф и шапку добавить в комплект, нужно отталкиваться от верхней одежды и образа, который хотите получить. Если мягкий и спокойный, то берите аксессуары в той же гамме. Если строгий и акцентный, то контрастные. А если веселый и творческий, то яркие.

Фотоподборка стилиста

Модные шарфы — это сильно большие однотонные шарфы с лого, принтом в клетку или полоской. Шарфы с принтом сочетайте только с однотонной одеждой.

Фотоподборка стилиста

Из актуальных шапок сейчас бини, балаклава, панама, капор, шапка ушанка и берет.

Сумки

Если возникает сложность в выборе цвета сумки, то самый простой приём — это подбирать в тон обуви. К светлой обуви подойдет и черная, и цветная сумка. К молочной обуви – более темная, например, коричневая или карамельная. Если же сумка уже есть, она необычного цвета и обувь в тон подобрать сложно, то просто докупите шапку, шарф или перчатки этого же оттенка.

Фотоподборка стилиста

Сейчас популярны большие, геометрические и минималистичные сумки. Но всё-таки отталкивайтесь от своего стиля. Если хочется очень яркую цветную сумку, то ваш образ должен быть или черно-белый, или в одном оттенке: например, весь бежевый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ну и дутики! Тест, насколько хорошо вы ориентируетесь в новых названиях обуви

Стилист разобрала 6 ошибок в гардеробе девушек с неидеальной фигурой

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.