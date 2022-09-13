Пот и песок: как прошел вечер профессионального бокса в Челябинске и что показали на уникальном шоу

Организаторы устроили настоящее боевое шоу. Фото: Пресс-служба RCC

В Челябинске 11 сентября прошел вечер профессионального бокса. Впервые за три года, пролетевших с боя Коваленко-Ярд, город превратился столицу даже не российского, а мирового бокса. И зрелище вышло незабываемое. «КП» -Челябинск» побывала на главном спортивном событии года и собрала репортаж-боевик, где нашлось место драме, горечи поражений, радости побед, голливудским спецэффектам и самой крутой интерпретации символа Челябинска.

«Челябинск - это Мекка эмоций»

Громкий рев музыки раздается над заполненной с самого начала турнира трибуной «Трактора». Играют цветами стробоскопы, а на экране вырисовываются инопланетные картины. А нет, это же панорама Челябинска, будто перенесенного на планету Арракис из фильма «Дюна». И боксеры уже кажутся не натренированными «пацанами», вышедшими из районных и сельских спортшкол, а легендарными гладиаторами. С героическим пафосом под крики толпы они выходят на ринг. Секунды подготовки и резкий, разрывающий тишину звон гонга. В центре арены начинается зрелище, ради которого все и собрались. Праздник человеческой силы и мощи, главное событие которого - сражение спортсмена из Академии единоборств РМК Заура Абдуллаева, входящего в ТОП-10 мировых боксеров-легковесов, и Джованни Страффона - экс-чемпиона по версии IBO.

Один раунд, второй, третий. Дыхание бойцов учащается. Шлепки перчаток по телу слышны под самыми сводами арены. Кто-то по настоянию тренера сдается в коротких паузах. Кто-то тянет из последних сил, сдерживаясь под градом ударов противника, чтобы вовремя контратаковать и выйти победителем. Непобежденный боец из Челябинска Иван Чирков резкими панчами заставляет противника сдаться между раундами. В его карьере это восьмая схватка и первая, окончившаяся досрочно.

Техно-верблюды - самый крутой символ Челябинска. Фото: пресс-служба RCC

- Честно, боем своим недоволен. Хотелось побоксировать подольше. В первые раунды показал плохой бокс, так скажем, - критично оценивает себя спортсмен. - Очень много было волнения, потому что боксирую дома. Здесь такая большая арена, ощущения непередаваемые.

- Сынок, поздравляем тебя! Любим и гордимся тобой, - чуть позже пишет в соцсетях мама Ивана. Для нее продолжительность боя, техники и жесткая самооценка бойца значения имеют мало. Главное - победа на глазах тысяч земляков. И зрители с ней явно согласны. Публика рукоплещет южноуральцу.

Следующий бой и снова местный парень - Вильдан Минасов. Против него темпераментный Карен Маргарян. Два тигра сошлись в танце схватки. Кажется, они равны и нас ждут 8 раундов техничного поединка. Но вот Минасов проводит мощную серию и отправляет противника в нокдаун. Ощутив холодное прикосновение канваса, Маргарян встает. И только затем, чтобы после жесткого удара в печень упасть на одно колено. Рефери останавливает бой. Карен по-южному пылко протестует, но судья непреклонен. С громкими возмущениями боксер идет в раздевалку. В апреле этого года у него уже было такое обидное поражение - первое в карьере, также окончившееся слезами, протестом и гиперэмоциями. Но такова драма спорта. Кто-то должен проиграть.

Победитель - Вильдан Минасов. Фото: пресс-служба RCC

-Я рассчитывал на все восемь раундов, но получилось с первого. Удачно попал. Дважды. Хотелось больше побоксировать, чуть-чуть рановато бой остановили, - сдержанно и скромно после боя говорит Вильдан Минасов.

На очереди еще два боя и главный поединок вечера. Но зрители уже в восторге от увиденного. Высоко оценивают мероприятие и любители зрелищ, и профессионалы. Мимо ринга проходит президент Академии единоборств РМК Иван «Уральский Халк» Штырков.

- Челябинск - это Мекка эмоций от зрителей и болельщиков. Очень тепло встречают, всегда поддерживают, вне зависимости от результата поединка. Мне бы очень хотелось устроить здесь MMA. Надеюсь, вернемся с боями и устроим шоу, - с улыбкой озвучил свое желание устроить высококлассные поединки Штырков.

Иван Штырков фотографируется с фанатами. Фото: пресс-служба RCC

Мексиканская дуэль

И вот главный бой вечера. Принципиальная дуэль спортсменов, каждый из которых готов доказать, что он лучший в легком весе, что именно он должен обладать чемпионским поясом и занимать первые строчки всех рейтингов. Заур Абдуллаев, живущий и тренирующийся в Екатеринбурге, и мексиканец Джованни Страффон, приехавший в Россию второй раз. Сражению предшествует видео, представляющее спортсменов. От эпичности и предвкушения немного дрожит в груди.

Страффон вышел в красивом сомбреро. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще до схватки Заур говорил, что Страффон - опасный противник. Взрывной боец, любитель «зарубиться» и осыпать противника градом ударов. Так он себя и вел. Первые два раунда на Абдуллаева летели панчи, которые он мастерски блокировал, оставаясь в позиции обороны. Потом начал контратаковать. Тогда агрессивный мексиканец изрядно напрягся. В момент «ответок» Заура я заметил мальчишку лет 8, стоявшего за вип-зоной и повторяющего движения боксера. Периодически он звонко выкрикивал имя спортсмена. Неподалеку от него иногда подергивался сидящий здоровяк. Казалось, что и он чувствует себя на ринге. И когда, после пятого раунда, измотанный перехватившим инициативу россиянином мексиканец сдался, ликовали и ребенок, и взрослый. Самой искренней и по-детски честной радостью от победы и гордости. Зал в это время скандировал непривычное для Южного Урала имя, которое в этот день раздавалось во всем городе.

Заур сделал ставку на техничный бой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Соперник крепкий, сильный. И корявый - удары его трудно предугадать. Никогда не знаешь, откуда прилетит. Но я старался не терять концентрацию и был очень осторожен. Поэтому так долго и наращивал темп, - рассказал о своей тактике после боя Заур Абдуллаев.

Заур Абдуллаев с командой. Фото: пресс-служба RCC

Теперь Заура Абдуллаева ждут новые тренировки. Сам он отмечает, что находится на пике своей формы и видит перед собой одну глобальную цель. И сможет ли он ее добиться - покажет только время. А пока он, несмотря на синеющие на глазах следы от ударов и усталость от общения с журналистами, делает памятные фото с мальчишками, которые так искренне поддерживали его во время схватки.

Эмоции спортсмена зашкаливают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самый крутой символ города

Организаторы из Русской медной компании и RCCBoxingPromotion обещали, что бокс будет «приправлен» особым видеорядом, который разработали специально для шоу. Программа, «сотканная» из крутого света и мощной визуальной инсталляции, транслировалась на сложной системе из сотен квадратных метров экранов. Реализовать ее удалось во многом благодаря масштабам арены: больше площадь - круче шоу.

Основная, «природная», тема инсталляции, дополняющей бои, - пустынная планета, будто из фильма «Дюна» или мрачного «Безумного Макса». Изящные барханы, ветер, поднимающий облака из песчинок, палящее солнце. Но авторы этого зрелища - настоящие художники-постмодернисты, которые не просто используют чужие образы. Они ими вдохновляются и создают нечто новое. Так, над пустыней возвышается, кажется, заброшенный футуристичный город с огромными небоскребами. Бороздят же ее огромные существа, напоминающие герб Челябинска - верблюдов. И, кажется, это самый крутой символ города.

В фойе бойцами могли почувствовать себя даже зрители. Фото: пресс-служба RCC

- При создании этих верблюдов мы вдохновлялись, конечно, гербом Челябинска. Но ноги его, взяты с картины «Слоны» Сальвадора Дали и одновременно вдохновлены AT-AT из «Звездных войн», а роботизированный стиль может отсылать к видеоигре Horizon. В горбах наши верблюды несут энергию, которую создает Челябинск. Мне кажется, эти техноверблюды - наша главная находка, - с гордостью поделился креативный продюсер шоу RCC Глеб Бурганов.

Силачи могли замерить силу удара. Фото: пресс-служба RCC

В начале шоу на центральной колонне крутится символ РМК. Но изображение не статично и меняется по ходу программы. Во второй половине в мире, придуманном креативной командой, наступает ночь. Роботы-верблюды загораются другими цветами, начинают светить звезды. Город вдали играет огнями обалденного вечернего Челябинска. А в центре вырисовывается памятник Курчатову - две колонны, в центре которых атом. Другой символ столицы Южного Урала, где человек совершил невероятное открытие и «приручил» дикую энергию, направив ее на благо страны и всей планеты. Авторы умышленно используют символы, которыми жители города гордятся и о которых знают.

Мальчик в VR-очках боксирует с виртуальным соперником. Фото: пресс-служба RCC

Перед финальным боем картинка меняется еще раз, и камера влетает в маячивший вдали город. И мы понимаем, что раньше видели мираж. На самом деле Челябинск - это развитый город будущего. И небоскребы не разрушены, а между ними движутся летающие машины. Где-то виднеются достопримечательности. Особый акцент - на арене «Трактор». Очень круто и атмосферно. Как и весь вечер, от которого в восторге остались даже далекие от бокса люди. И такие мероприятия показывают, что единоборства - это не только бой. Это еще и особая эстетика, атмосфера, захватывающее зрелище и подлинные человеческие эмоции. И после увиденного сказать хочется только одно: вау!

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