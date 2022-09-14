Школьные каникулы в Челябинске 2022-2023: расписание

Каждая школа отдыхает по-разному Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школах больше нет единой системы каникул. Теперь каждое учебное заведение само выбирает, когда ученики пойдут отдыхать. И даже могут отправить их не с понедельника, а с пятницы! Так что единственное, что во всех школах одинаковое – это летний отдых: с 26 мая по 31 августа. Мы подготовили усредненное расписание школьных каникул в Челябинске на 2022 и 2023 учебный год — в виде инфографик.

Каникулы по четвертям в Челябинске

Классическая система образования – по четвертям. Это когда ученики уходят на каникулы по одному разу в сезон, не считая лета.

Осенние каникулы в 2022 году приходятся на конец октября – начало ноября. Школа выбирает одну из этих недель.

Каникулы зимой совпадают с последней неделей декабря и увеличиваются за счет праздничной недели. Плюс, у первоклассников дополнительный отдых с 13 по 19 февраля.

А весной ученики уходят отдыхать в конце марта.

Инфографика: Людмила Филатова

Каникулы по триместрам в Челябинске

В школах, где вместо четвертей — триместры, график каникул меняется. Но дети уходят отдыхать не каждые три месяца, как это было бы логично предположить, а дважды в сезон.

Осенью каникулы пройдут в октябре и ноябре, зимой — в январе (так как там праздники) и феврале, а весной — в апреле.

Инфографика: Людмила Филатова

Каникулы по системе «5+1» в Челябинске

Еще одна система образования – это «пять плюс один», когда пять недель ученики учатся, а одну отдыхают. По этой схеме легко высчитывать каникулы. Они проходят каждый месяц: в октябре, ноябре, декабре, феврале и марте.

В мае по этой системе тоже должны быть выходные для детей, но так как это уже конец учебного года, им приходится чуть-чуть потерпеть до больших летних каникул.

Инфографика: Людмила Филатова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинской области с сентября заработали три новые школы

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.