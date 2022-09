«Еще бы переход с бабушками сделали»: школьники посоревновались в строительстве Челябинска в Minecraft

Презентации зданий вышли огненные! Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / Пресс-служба IT-PARK74

Мечтой каждого подростка-геймера раньше была видеоигра с открытым миром, в которой можно было найти свой дом из реальной жизни. Но, увы, разработчики GTA или Need for Speed о создании новой части, где местом действия станет Челябинск, даже не задумывались. И вот южноуральские айтишники из IT PARK74, Napoleon IT и Xpage digital agency решили воплотить эту идею в жизнь и подстегнуть школьников переносить город в виртуальное пространство. Журналист КП-Челябинск побывал на презентации достопримечательностей столицы Южного Урала, выстроенных в Minecraft и узнал, зачем это нужно, кому это важно и что из этого выйдет.

Так выглядит уже отстроенная Кировка. Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth] / vk.com

Построим Землю

Проект Build the Earth (построим Землю) существует несколько лет. Группа энтузиастов со всей планеты отстраивает в видеоигре Minecraft родные места. Для удобства они разбиваются на подгруппы по континентам. И одна из них – СНГ. На их серверах уже есть самый центр Челябинска и несколько знаковых зданий. Теперь к ним добавятся и новые. Согласно задумке организаторов IT-чемпионата, город должен «ожить».

Так проходила презентация. Фото: Пресс-служба IT-PARK74

— Совсем скоро мы хотим адаптировать цифровой город к жизни, чтобы там начали проходить какие-то ивенты, в том числе запускать образовательные события: этапы, хакатоны, лекции. Чтобы можно было бы зайти в наш город подняться в офис того же самого Napoleon IT, – рассказала КП-Челябинск Екатерина Лапаева руководитель объединенной IT-школы Napoleon IT, Xpage и PeopleDo, — Цифровой город — это следующий шаг в развитии цифрового сообщества. Если сейчас удалённые команды работают на площадках, где нужно постоянно по большому количеству устройств подключаться, то Minecraft и другие метавселенные позволяют сотрудникам работать вместе в одном пространстве, и а ни у кого не возникает чувство, что кто-то далеко, кто-то близко.

Девушки из команды IT-RIO. Фото: Пресс-служба IT-PARK74

Важно понимать, что потенциал метавселенных (буквально виртуальных миров) пока до конца не исследован. Сейчас они кажутся игрушками, но в будущем их функционал может расшириться за пределы нашего воображения. Организаторы приводят пример с первым сайтом, созданном в 1991 году. Вроде небольшой набор данных, стал источником, из которого позднее появилось все, что мы видим в интернете. И жизнь мы сейчас свою без новостных порталов и соцсетей не представляем. С метавселенными может быть так же.

Теплотех без подземного перехода. Фото: Пресс-служба IT-PARK74

38 команд и 38 объектов

В конкурсе участвовали 38 команд. Все они отправили заявки и три объекта, которые готовы построить. Выбирали здание уже организаторы. Разброс большой – ЖК на Лесопарковой, театр «Манекен», ТРК «Горки» и «Космос». Из работ разной степени готовности отобрали 10. Авторские команды и пригласили на презентацию, 5 смогли присутствовать только онлайн.

— Мы выбрали ТРК «Космос» — он большой, красивый и строить его нелегко. Из-за нашей неопытности даже перестраивать его пришлось три раза. Еще он стоит на возвышенности, поэтому пришлось проектировать рельеф, — поделилась команда Meat Hook из школы №154.

Здание правительства пока висит в воздухе. Фото: Пресс-служба IT-PARK74

Парни из «Крюка» не занимаются программированием, в Minecraft тоже особо не играли. Услышали о конкурсе и решили, что это – достойный вызов. Похожая история у девчонок из команды IT-RIO. Вопреки стереотипам, что игры – дело не женское, а строительство тем более, они собрались и решили перенести в виртуальность необычный объект. Даже не здание, а сквер. Сад камней. В игре, где все построено на кубах, они решили воссоздать округлые конструкции. Это и стало для них основной сложностью. А еще они из Кыштыма, поэтому на трамвае приехать и рассмотреть поближе оригинал им было невозможно. Пришлось пользоваться фотографиями из интернета, которых оказалось немного.

Театр «Манекен»- победитель. Фото: Фото: Пресс-служба IT-PARK74

В оценке работ школьников участвовал даже главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Он же и вручал подарки победителям. Третье место и 10 тысяч рублей — Library of Ruina за здание правительства. Второе и 20 тысяч — Blocks, Money, Rock-n-roll за здание Теплотеха.

— Было бы первое, если бы еще переход сделали. С бабушками, которые носочками торгуют, — пошутил Крутолапов.

Победителя выбирали в жарких спорах. Фото: Пресс-служба IT-PARK74

И первое место забрала команда Moscow band (ребята из Москвы) за крайне детализированный театр «Манекен». Вроде объект небольшой и не самый известный, но сделан с фантазией и необычным использованием деталек-блоков. Получили ребята за него сертификат на 30 тысяч рублей. Еще один «подгон» члены жюри сделали парням из Meat Hook за забавную презентацию постройки. Впечатлившись докладчиком, который в манере рок-звезды держа микрофон «тыкал» пальцем в зал, судьи собрали ребятам 7 тысяч на колу и пиццу.

Побегать по виртуальной версии Челябинска может любой обладатель Майнкрафта. Можно зайти на сервер и полюбоваться перенесенными в игру улочками и любимыми зданиями. И детализация и проработка построек могут удивить даже человека, далекого от компьютерных развлечений. Меня, как геймера, еще в школе выстраивавшего косые хибары в «майне», работы школьников впечатлили особенно. Поэтому, после работы увидимся на Кировке! Виртуальной, конечно же.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru