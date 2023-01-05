400 метров гирлянды и три дня работы: челябинец украсил авто к Новому году

Новогодняя машина Ильи второй год поднимает настроение челябинцам. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Видели, как по челябинским дорогам рассекают светящиеся машины, украшенные гирляндами? Они завораживающее переливаются и создают праздничное настроение всем вокруг – и водителям, и пешеходам. КП-Челябинск нашла одного из владельцев новогоднего авто. Илья Рябчиков рассказал нам, сложно ли было так украсить машину и есть ли из-за этого проблемы с ГИБДД.

Илье 24 года и он – фанат машин. Молодой человек работает в автосервисе и считает, что машина – это друг, близкий друг.

— Машину я первый раз украсил в прошлом году. В этом году решил повторить. Так здорово, поднимать людям новогоднее настроение, дарить хорошие эмоции. Это ни с чем другим не сравниться, — говорит Илья. — Челябинцы в восторге, часто фотографируются.

Сделать авто новогодним оказалось не так-то просто. По словам Ильи Рябчикова, ему потребовалось 400 метров гирлянды и три дня работы!

— Чуть ли не на четвереньках ползал вокруг нее, — признается молодой человек.

Такой способ поднять настроение горожанам нравится – в соцсетях они с удовольствием выкладывают фото машины, удивляются, сколько же труда в нее вложено и мечтают прокатиться. Есть и те, кто сокрушается, что водителя явно ждет штраф. Но Илья Рябчиков уверен, что движению на дорогах такая яркая машина не мешает:

— Цвет более спокойный подобрал, чтобы на дороге никого не отвлекал. А по поводу ГИБДД пока что проблем не было.

Илья не единственный в городе украшает машину гирляндой. Жители города замечали как минимум еще одну светящуюся иномарку на дорогах.

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