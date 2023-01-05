В Челябинской области предотвратили диверсию на железной дороге

Попытку диверсии пресекли сотрудники ФСБ Челябинской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сотрудники ФСБ Челябинской области предотвратили диверсию на железной дороге на одной из станций. Информацию об этом подтвердили КП-Челябинск в ведомстве.
По данным источника КП-Челябинск, задержаны трое мужчин, который пытались вывести из строя тяговую подстанцию. Их поймали с поличным, изъяв также канистру с бензином, газовую горелку. В отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело.
В ЮУЖД происшествие не комментируют.
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