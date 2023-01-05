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Происшествия5 января 2023 15:26

В Челябинской области предотвратили диверсию на железной дороге

Злоумышленники пытались вывести из строя тяговую подстанцию.
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Попытку диверсии пресекли сотрудники ФСБ Челябинской области.

Попытку диверсии пресекли сотрудники ФСБ Челябинской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники ФСБ Челябинской области предотвратили диверсию на железной дороге на одной из станций. Информацию об этом подтвердили КП-Челябинск в ведомстве.

По данным источника КП-Челябинск, задержаны трое мужчин, который пытались вывести из строя тяговую подстанцию. Их поймали с поличным, изъяв также канистру с бензином, газовую горелку. В отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело.

В ЮУЖД происшествие не комментируют.

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