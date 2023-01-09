«Полчаса никто не отвечал на звонки»: в Челябинске семья застряла на колесе обозрения высотой 73 метра

Колесо остановилось из-за отключения электричества
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске семья застряла на колесе обозрения и просидела там минимум полчаса. Инцидент случился 5 января. Пострадавшая женщина опубликовала видеоролик, который разлетелся по соцсетям. Она записала его, находясь в кабине колеса на высоте 73 метров.
— Уже полчаса сидим на самой верхотуре, и никто нам не отвечает по телефону, никакие сотрудники. Всем семейством сидим здесь, это какой-то ужас просто, — рассказала женщина, едва сдерживая слезы.
Как стало известно КП-Челябинск, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Примерно через 40 минут после остановки колеса застрявшие посетители смогли выйти наружу. Выяснилось, что причиной остановки стало отключение электроэнергии. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет.
— Проводится доследственная проверка, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказал старший помощник СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
К колесу обозрения также выезжала и бригада скорой помощи.
— Все люди вышли своими ногами, госпитализация никому не потребовалась. Один человек обратился к медикам, поскольку испытал сильный стресс, — рассказали в минздраве Челябинской области.
Мы отправили запрос в КРК «Мегаполис» с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ опубликуем сразу после получения.
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