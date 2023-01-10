Донорство крови в Челябинске: где сдать кровь и сколько за нее платят

В Челябинске потребностях в донорах до сих пор сохраняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донорство крови – это не простая процедура. Она занимает от одного до двух часов, требует подготовки за несколько дней и, самое главное, бессмысленна без повторного медосмотра через 3 месяца. Ведь плазму, полученную из крови, можно переливать, только если донор снова сдаст анализы на инфекции — и результаты будут отрицательными. Если вы это понимаете и все равно хотите сдать кровь в Челябинске, тогда читайте рекомендации от сотрудников станции переливания крови.

Кому нужна донорская кровь

Ежегодно в Челябинской области в переливании нуждаются 100 тысяч человек. Среди них не только те, кто потерял много крови после аварий, во время родов или из-за хронических заболеваний. Это люди, с гемофилией (когда кровь не сворачивается), лейкозами и анемией (когда мало гемоглобина).

Даже сложные операции на сердце и сосудах не обходятся без донорской крови: для искусственного кровообращения необходимо 5 литров этой жидкости. А пациентам после отравления нужны и все 10. Так что доноры крови до сих пор востребованы.

Подготовка к донорству крови

Стать донором может только здоровый и совершеннолетний гражданин России. Его, конечно осмотрят перед процедурой, но предварительно человек должен свериться со списком противопоказаний. В их числе беременность, ВИЧ, обострения хронических заболеваний, недавно перенесенные операции и даже недостаточность веса — минимум 50 кг.

Если ничего из этого перечня не беспокоит, то перед донорством необходимо соблюсти еще несколько правил:

- за 2 дня не есть жирное и острое и не пить алкоголь;

- накануне легко поужинать;

- хорошо выспаться;

- легко позавтракать (вареными овощами, булочкой или печеньем с вареньем и выпить чай или кофе);

- за 2 часа не курить.

Как проходит процедура

В Челябинске доноров ждут в областной станции переливания крови на Воровского, 68. Вместе с паспортом (и военником, если срочник) нужно подойти в регистратуру. Там выдают анкету донора, информационные согласия и карточку.

После заполнения бумаг донора приглашают в процедурный кабинет. Но пока только для определения группы крови, ее резус-фактора и уровня гемоглобина.

Когда результаты анализов становятся известны, человека зовут на собеседование и осмотр врача-трансфузиолога. Там измеряют температуру, давление, рост и вес. После чего доктор назначает вид донации (кроводачу, плазмаферез или тромбоцитаферез) и дозу. Стандартный объем — 450 мл крови, не включая той, что брали на анализы.

И только после этого донора отправляют к медсестрам, которые берут у него кровь из вены. Для этого используют стерильные пластиковые контейнеры и индивидуальный комплект инструментов, что исключает риск заражения донора во время процедуры.

Далее из этой дозы извлекают плазму и хранят ее при температуре минус 25 градусов в течение 3 месяцев, пока донор не пройдет повторное медицинское обследование.

Что делать после сдачи крови?

Сразу же после процедуры рекомендуется плотно поесть и больше пить. Донор получает справку об освобождении от работы в этот день, так что ему стоит поехать домой. При этом ему нельзя вести машину или мотоцикл, так как в этот момент у него рассеянное внимание. В течение 2 часов нельзя курить и пить алкоголь, иначе будет резкая сосудистая реакция. И не рекомендуется работа, требующая повышенного внимания и усиленные физические нагрузки.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Сколько платят донорам крови в Челябинске?

— Если донация была на безвозмездной основе, то положена денежная компенсация на питание. Она составляет 5% от прожиточного минимума. В Челябинске он 13 730 рублей, а значит оплата — 696 рублей 50 копеек.

— Как часто можно сдавать кровь?

— Интервал должен составлять минимум 2 месяца. Мужчинам можно сдавать кровь 5 раз в год, женщинам – 4 раза.

— Как работает Челябинская областная станция переливания крови?

— Доноров принимают с 8 утра до 12 дня по будням, а также каждую третью субботу месяца. Воскресенье – выходной. При этом быстрее всего сдать кровь получится в понедельник и во вторник с 10:00.

— Как узнать, нужна ли кровь сейчас?

— Объемы крови, которые сейчас находятся в резерве станции переливания, отображаются на сайте yadonor.ru. Там в графе «Донорский светофор» каждый день обновляют информацию, каких групп с каким резус-фактором достаточно, а какие в дефиците.

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