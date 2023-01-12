В центре Челябинска сильный ветер изрядно потрепал старые деревья

Синоптики обещают еще большее усиление ветра в Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сравнении с соседним Екатеринбургом челябинцам повезло — ветер не крушит все вокруг, но старые деревья в центре города все-таки пострадали. Сильный ветер обломал ветки. Такую картину увидел фотокорреспондент «КП-Челябинск» на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой.

Старые деревья в центре Челябинска не пережили даже небольшого усиления ветра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветреная погода сохранится на Южном Урале и завтра, 13 января. Миндортранс сообщает, что ветер будет достигать 19 м/с. Дорожники предупреждают, что в сочетании со снегом сильный ветер приведет к метелям, снежным заносам и гололедице. Поэтому дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

В соседнем Екатеринбурге также продлили штормовое предупреждение. Там ветер будет достигать 28 метров секунду. Из-за непогоды даже закрыли главный ледовый городок.

Но и это совсем ничего в сравнении с турецким побережьем. В Анталии ветер достигал минимум 60 км/ч, а волны поднимались до шести метров. Местный губернатор даже запретил девушкам ростом ниже 160 см выходить на улицы, чтобы хрупких созданий не сдуло. В Челябинске же стоит остерегаться пока только летающих веток.

Челябинске тоже ощутили ураганный ветер, пусть и не такой сильный, как в соседнем регионе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветки старых деревьев посыпались под ноги. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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