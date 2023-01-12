Погода в Челябинске в феврале 2023: холода отступят уже в начале месяца

Февраль - это всегда надежда на теплый месяц, ведь скоро приходит весна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По наблюдениям синоптиков, февраль в Челябинской области обычно теплее января: средняя температура составляет 14 градусов ниже нуля. По традиции мы взяли три разных прогноза погоды в Челябинске на февраль 2023 и сравнили их. Смотрите, что ждет нас в последний месяц зимы.

Яндекс.Погода составила прогноз на основе усредненных данных за 10 лет. Судя по ним, самые холодные дни февраля приходятся на 1 и 7-9 числа, когда столбики термометров опускаются до минус 13-14 градусов. Под конец месяца наоборот замечают самые теплые дни, когда на улице минус 4-6. Всего четыре дня из 28 в феврале солнечные, а снежных и того меньше: три. В остальное время на улице пасмурно.

На сайте «Гисметео» данные не особо отличаются: в начале недели – среднеминусовые температуры, где на один день столбики опустятся до -16. Затем начнет теплеть, и показатели на термометрах увеличатся в три раза. А под конец февраля и вовсе будут стремиться к нулю: в 20-х числах прогнозируют минус два градуса и снег.

Сервис World Weather прогнозирует абсолютно другую картину: уже в начале месяца предполагается теплая температура минус 2-6 градуса. Еще полторы недели жителей ждет умеренное похолодание до минус 10, а затем на улице будет ощущаться весна. Сначала минус 3, затем 0, а в последние дни и вовсе +3 градуса.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Самый холодный февраль был в 1976 году. Тогда Петропавловск и Троицк накрыла сильная метель: порывы ветра достигали 30 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до минус 45 градусов. И это продолжалось 30 часов! Пришлось даже прекратить стройки и закрыть движение машин на трассе Челябинск — Магнитогорск. Самый теплый февраль был в 2002-м году, когда температура поднялась до минус 6.