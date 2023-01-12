В Магнитогорске врачи помогли ребенку с застрявшими в желудке батарейками

Ребенок проглотил три плоские батарейки Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед празднованием Нового года в Центр охраны материнства и детства Магнитогорска (Челябинская область) поступил малыш, который проглотил три плоские батарейки. Они прошли через пищевод и оказались у ребенка в желудке. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Малышу оказал помощь детский врач-эндоскопист Владимир Суворкин. Он извлек батарейки из желудка ребенка. По словам доктора, такие инородные предметы особо опасны для детского организма.

— Активные батарейки срабатывают в пищеводе ребенка, «плюс» взаимодействует с «минусом», стенки пищевода «схлопываются», иногда вызывая перфорацию тканей. Также опасно попадание в желудочно-кишечный тракт магнитов, которые тоже «склеивают» ткани и вызывают прободения стенок кишки. Чаще всего в таких случаях приходится оперировать ребенка, — рассказал Владимир Суворкин.

Фото: ЦОМиД Магнитогорска

Детский врач-эндоскопист Владимир Суворкин. Фото: ЦОМиД Магнитогорска

Извлечение батареек из желудка – это не единственный случай, с которым пришлось доктору столкнуться в прошлом году. Он вытащил 21 инородное тело из бронхов и верхних отделов желудочно-кишечного тракта детей. В числе необычных «находок» есть 11 монет, пуговица и даже канцелярская скрепка.

— Чаще всего инородные тела в бронхах встречаются у детей до 3 лет. Дети старшего возраста уже способны выдохнуть предмет. Но в прошлом году из 3 пациентов с инородными телами в бронхах было 2 ребенка-школьника 8 и 10 лет. Из бронхов мы достали степлер-кнопку, фишку и английскую булавку, — отметил Владимир Суворкин.

Фото: ЦОМиД Магнитогорска

Врач-эндоскопист рекомендует родителям убирать опасные химические жидкости и мелкие предметы в недоступные для детей места. Как правило, малыши пробуют «на зуб» все, что попадает им в руки. По словам доктора, к нему в больницу ежемесячно привозят маленьких пациентов с ожогами пищевода и желудка средствами бытовой химии, с тяжелыми отравлениями лекарственными препаратами. Также по 15-20 детей в год поступает с инородными телами в организме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.