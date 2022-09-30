Газ дойдет до каждого дома: Алексей Текслер на федеральном уровне внес предложения, которые помогут населению провести голубое топливо

Жители сел ждут Алексея Текслера, чтобы поблагодарить за новый газопровод и рассказать о проблемах. Фото: пресс-служба губернатора.

На сегодня Челябинская область газифицирована на 77%. Программа догазификации в регионе имеет хороший результат. Однако несколько районов отстают от этого показателя. Губернатор Алексей Текслер предложил на федеральном уровне принять меры поддержки, которые помогут с подключением не только льготным категориям, а также дал поручения по усилению работы на местах.

— Газопроводы уже подведены ко многим домовладениям, но уровень подключений остается низким, — отметил Алексей Текслер. — Главы всех муниципалитетов должны разобрать ситуацию в каждом поселении, дойти до каждого домовладения. Надо работу ускорять. Минстрою взять вопрос на особый контроль.

НА КОНТРОЛЕ КАЖДЫЙ ДОМ

Газификация — один из вопросов, который всегда поднимается Алексеем Текслером во время его рабочих поездок по районам области. Так, во время визита в село Кулуево Аргаяшского района губернатор осмотрел построенный газопровод. Новая ветка позволит провести голубое топливо в 264 дома. Однако жители рассказали Алексею Текслеру и о проблемах.

— Аргаяшский район в целом отстает по темпам газификации и догазификации по сравнению со всем регионом, — подвел итог визита глава региона. — Отдельно поставил задачу усилить эту работу. Есть вопросы и со стороны жителей. Это недоработки местных властей, ситуацию исправим.

Продолжается в регионе и строительство газопроводов. В 2022 году их проведут более 400 км. В сентябре работы начались в Троицком городском округе для догазификации поселка Гончарка. До конца года введут газопровод в Миассе, который ликвидирует технические ограничения.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ УСИЛИТЬ ПОДДЕРЖКУ

На законодательном уровне в Челябинской области приняты меры поддержки нескольких категорий граждан. Соцвыплаты на покупку газового оборудования, подводку газа к дому получают одинокие пожилые люди, многодетные семьи, семьи детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп. Также на догазификацию можно использовать областной материнский капитал.

О результатах такой поддержки Алексей Текслер рассказал на заседании штаба по догазификации во главе с вице-премьером Правительства России Александром Новаком.

— Принятые решения позволили нам подключить к газу порядка 1200 семей, — отметил Алексей Теклсер. — Это 34% от общего количества подключенных к газу домовладений по программе догазификации. В целом неплохой результат. Мы видим отдачу. У нас в работе находятся еще 1240 семей, которые в ближайшее время должны получить выплаты. Сумма выплаты увеличена с 60 до 100 тысяч рублей, упрощен порядок ее получения.

Глава региона также сообщил, что некоторые семьи совмещают несколько выплат. Так, многодетные семьи, получившие областной материнский капитал, могут полностью компенсировать затраты на догазификацию.

Серьезно продвинуть программу могут федеральные решения о поддержке. Алексей Текслер внес ряд предложений, которые помогут не только льготным категориям. Сумма в 100 — 200 тысяч, которая требуется на подключение, — серьезная для любого семейного бюджета.

Так, губернатор предложил разработать специальную программу для банков и компенсировать процентную ставку по кредиту на догазификацию. Также, по мнению главы Челябинской области, необходима программа адресной поддержки граждан на газификацию своих домовладений на федеральном уровне.

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