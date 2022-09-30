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Звезды30 сентября 2022 8:31

Укромные уголки с диванчиками и панорамные окна: в Челябинске открылась первая модельная библиотека для взрослых

В Челябинске открыли первую модельную библиотеку для взрослых
Ольга ЩАПИНА
Среди книжных полок можно уединиться на диванчиках и почитать.

Среди книжных полок можно уединиться на диванчиках и почитать.

Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске закончилась реконструкция библиотеки имени Татьяничевой в Курчатовском районе. Прошлой осенью модельную библиотеку в центре города открыли для детей — обновление прошло в учреждении имени Горького. Теперь свой очереди дождались взрослые читатели.

Проходя по Комсомольскому проспекту, можно подумать, что открылся новый книжный магазин: панорамные окна, кругом мягкие стулья и пуфы, а в центре зала бесконечные полки с книгами. Но это обычная муниципальная библиотека, мимо которой теперь точно не пройдешь.

Фонды больше не закрыты от читателей, а стоят на виду.

Фонды больше не закрыты от читателей, а стоят на виду.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Библиотека имени Татьяничевой в Курчатовском районе стала участником федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На ее модернизацию направили 23,5 млн рублей. В ноябре 2022 года библиотеке исполнятся 40 лет, и обновление стало неоценимым подарком для читателей и сотрудников. Сделали не только дизайнерский ремонт, но и закупили новое оборудование, на 2 тысячи книг пополнили книжный фонд.

Можно уединиться у окна и почитать книгу.

Можно уединиться у окна и почитать книгу.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Пространство продуманно так, чтобы могло разместиться много людей, и они не будут друг другу мешать. Несколько комнат отделили для клубов по интересам, разместили зал для выступлений со звукоизоляцией и компьютерный класс. Вдоль окна поставили несколько досок для местного шахматного клуба.

При библиотеке работает шахматных клуб, для его участников тоже предусмотрели свое место.

При библиотеке работает шахматных клуб, для его участников тоже предусмотрели свое место.

Фото: Ольга ЩАПИНА

— Здесь множество зон, в каждой из которых комфортно, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Такой подход позволяет увеличивать количество читателей. Пообщалась с женщинами в возрасте. Для них здесь есть телевизор, книги, они смотрят свои программы вместе. Важно создавать такие условия для жителей пожилого возраста.

Еще одна модульная библиотека появиться в Челябинске в 2023 году, конкурс прошла детская библиотека №2 имени Горской на улице Воровского.

Комнаты, где раньше были спрятаны книги, теперь отдали под встречи читателей.

Комнаты, где раньше были спрятаны книги, теперь отдали под встречи читателей.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Есть в библиотеке и компьютерный зал.

Есть в библиотеке и компьютерный зал.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Мягкая подсветка и камин располагают к чтению.

Мягкая подсветка и камин располагают к чтению.

Фото: Ольга ЩАПИНА

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КультураКультура: КНИЖНАЯ ПОЛКА