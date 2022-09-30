Укромные уголки с диванчиками и панорамные окна: в Челябинске открылась первая модельная библиотека для взрослых

Среди книжных полок можно уединиться на диванчиках и почитать. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске закончилась реконструкция библиотеки имени Татьяничевой в Курчатовском районе. Прошлой осенью модельную библиотеку в центре города открыли для детей — обновление прошло в учреждении имени Горького. Теперь свой очереди дождались взрослые читатели.

Проходя по Комсомольскому проспекту, можно подумать, что открылся новый книжный магазин: панорамные окна, кругом мягкие стулья и пуфы, а в центре зала бесконечные полки с книгами. Но это обычная муниципальная библиотека, мимо которой теперь точно не пройдешь.

Фонды больше не закрыты от читателей, а стоят на виду. Фото: Ольга ЩАПИНА

Библиотека имени Татьяничевой в Курчатовском районе стала участником федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На ее модернизацию направили 23,5 млн рублей. В ноябре 2022 года библиотеке исполнятся 40 лет, и обновление стало неоценимым подарком для читателей и сотрудников. Сделали не только дизайнерский ремонт, но и закупили новое оборудование, на 2 тысячи книг пополнили книжный фонд.

Можно уединиться у окна и почитать книгу. Фото: Ольга ЩАПИНА

Пространство продуманно так, чтобы могло разместиться много людей, и они не будут друг другу мешать. Несколько комнат отделили для клубов по интересам, разместили зал для выступлений со звукоизоляцией и компьютерный класс. Вдоль окна поставили несколько досок для местного шахматного клуба.

При библиотеке работает шахматных клуб, для его участников тоже предусмотрели свое место. Фото: Ольга ЩАПИНА

— Здесь множество зон, в каждой из которых комфортно, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Такой подход позволяет увеличивать количество читателей. Пообщалась с женщинами в возрасте. Для них здесь есть телевизор, книги, они смотрят свои программы вместе. Важно создавать такие условия для жителей пожилого возраста.

Еще одна модульная библиотека появиться в Челябинске в 2023 году, конкурс прошла детская библиотека №2 имени Горской на улице Воровского.

Комнаты, где раньше были спрятаны книги, теперь отдали под встречи читателей. Фото: Ольга ЩАПИНА

Есть в библиотеке и компьютерный зал. Фото: Ольга ЩАПИНА

Мягкая подсветка и камин располагают к чтению. Фото: Ольга ЩАПИНА

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