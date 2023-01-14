«Менять гардероб не нужно»: стилист собрала 6 трендов в одежде на сезон весна-лето 2023

Вещи с прошлых сезонов остаются актуальными. Фото предоставлено стилистом

Джинсы с высокой посадкой, квадратный мыс обуви, максимальная длина платьев… Раньше нужно было запоминать новые правила, по которым играет мир моды. Теперь же тренды более продуманные и долгоиграющие. Стилист из Челябинска Ольга Теплякова выделила 6 тенденций, которые отобразятся в коллекциях весна-лето 2023. Смотрите, что из этого уже есть в ваших гардеробах.

Ольга Теплякова проанализировала старые и зарождающиеся тренды. Фото из личного архива стилиста

— Мода всегда отражает то, что происходит в мире. Возможно, для обывателя — это просто одежда, но это не так. Дизайнеры анализируют поколение, время, людей и их желания, события в мире, создают коллекции на весну и лето и представляют их миру за полгода, а то и за год, — подчеркнула Ольга и добавила: — Исходя из этого, я выделила для вас тенденции на новый сезон.

1. Замедление

Этот тренд я бы хотела выделить как один из важных и новых. Мода менялась быстро: сегодня модно одно, завтра другое. Было массовое потребление вещей. Сейчас мода будет приобретать более медленный характер: много того, что уже было в прошлом году, осталось. Да и то, что появится, сохранится на несколько лет.

Сейчас можно носить брюки любой посадки. Фото предоставлено стилистом

Поэтому на вопросы: «А какой мыс обуви сейчас в моде?», «Какие джинсы брать?» или «Какая посадка брюк актуальная?» я могу уже сейчас с уверенностью сказать, что все варианты. Для многих это важно. Появляется возможность дольше носить вещи, оставаясь модной и не меняя постоянно гардероб.

2. Цвет

Яркий цвет не воспринимается как детский. Фото предоставлено стилистом

Цветные вещи и красивые оттенки будут повсюду. Если вас радует голубой пуховик или оранжевое пальто, то смело покупайте. Сейчас это не дурной вкус, не по-детски и не шутовство — это очень актуально. Собирайте образы полностью в одном ярком цвете или берите вещи неоновых оттенков.

3. Блеск

Блистать можно не только в новогодний корпоратив. Фото предоставлено стилистом

Блеск — это настроение праздника в обычной жизни. Также цвет металла всегда дает отсылку к чему-то футуристическому. Поэтому скоро будет заметно появление металлизированных тканей в одежде, обуви, сумках. Конечно, не нужно полностью одеваться в блестящие ткани, а вот дозировано использовать блеск в образе будет уместно.

4. Минимализм и разумное потребление

Спокойный и уверенный - это про минимализм. Фото предоставлено стилистом

В противоположность яркости и блеску идет тенденция на достаточно простые предметы гардероба как по цветам, так и в исполнении. Это вся черно-белая палитра, оттенки дерева, картона. От них веет успокоением и собранностью, они ассоциируются с естественностью, природой, чистотой, воздухом.

Вещи же простого и классического кроя с отсутствием видимой фурнитуры. Они будут служить долго, что отражает тренд на экологию, минимальное потребление, аскетизм.

5. Мини и макси

Откровенное мини или ультра-макси продолжают быть в моде. Фото предоставлено стилистом

Большие тенденции на весну и на следующий год — это мини-юбки, шорты и платья. А в противовес им вещи макси длины: как юбки и платья, так и верхняя одежда.

6. Спортивная одежда в повседневной жизни

Вы заметите, что в обычных магазинах появится много вещей как будто для спорта: обувь типа трекинговых ботинок, горнолыжные или беговые кроссовок, тапочки. Появятся сочетания по типу угги с джинсами и футболкой. Платье и спортивная куртка. Классический костюм с дождевиком или паркой, как для похода в лес. Флисовые спортивные толстовки как вариант курточки. Очки, похожие на спортивные, в сочетании с платьем.

Раньше был спорт-шик, теперь что-то типа спорт-кэжуал. Фото предоставлено стилистом

Если у вас есть такие предметы в гардеробе, то их уже можно носить в городе, это удобно, комфортно и модно.

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