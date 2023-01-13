«Мерзнем, а в кофтах ходить нельзя»: магнитогорские студенты пожаловались на невыносимый холод в здании колледжа

При этом руководство колледжа отрицает собачий холод Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Студенты магнитогорского Политехнического колледжа пожаловались на холод в учебном заведении. По их словам, низкая температура преследует в коридорах, аудиториях и столовой — еда стынет буквально за считанные минуты. Казалось бы, стоит одеться потеплее, но учащиеся заявляют, что руководство колледжа запрещает ходить на учебу в кофтах.

— По уставу, написанным каким-то, мягко говоря, недалеким человеком, нельзя ходить в кофтах (любого плана). Обусловлено это тем, что «люди в спортивной теплой одежде станут безответственными и плохими специалистами», — негодует один из студентов в социальных сетях.

На его пост о замерзающем колледже сбежались и другие студенты. Те, кто учится сейчас, и бывшие выпускники.

— Я закончила политех давно, в 2015 году, но помню этот идиотизм, с кофтами отдельная тема, как будто дипломатов готовят, — пишет Виктория Р.

— Я полностью согласна, либо нужно ставить нормальные окна, либо разрешить детям ходить в толстовках. Это уму не постижимо. В толстовках нельзя, в кофте с надписями нельзя. Дети сидят на парах и зубами стучат. Это можно? Вы сначала все условия предоставьте, а потом требуйте, — добавила Ирина Ю.

— Действительно очень холодно. Так еще придумали какой-то дресс-код, нельзя носить кофты с капюшоном, что за бредятина? Может бальные платья носить? — задается вопросом Оксана Д.

Согласно уставу колледжа и правилам внутреннего распорядка (п. 7.2.8.), опубликованным на сайте учебного заведения, студент обязан «иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на учебных занятиях присутствовать только в классической форме одежды».

КП-Челябинск связалась с администрацией колледжа, но там опровергли информацию о строгом дресс-коде.

— У нас разрешают ходить в кофтах, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Светличная. — Единственное, мы не рекомендуем ходить в спортивных формах. Больше ничего такого нет. Мы сами удивлены тому, кто такое вот написал. Они все ходят в теплых кофтах, можете сами прийти и посмотреть.

По словам заместителя директора, главное, «чтобы лампасов спортивных не было». А так, многие студенты ходят в толстовках с капюшоном, и никто их за это не ругает. Что касается холодов в колледже, то и здесь администрация не до конца согласна с гневным студентом.

— У нас нет таких температур, которые не соответствуют нормам. Где-то бывает прохладно, когда морозы. Бывает так, что в общих помещениях теплее, чем в кабинетах, но такого, чтобы прям дети морозились, нет, — добавила Татьяна Светличная.

Такое вот разное видение ситуации получилось у студентов с администрацией колледжа. Будем надеяться, что победит тепло и здравый смысл.

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