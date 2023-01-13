Губернатор Курганской области порадовался отъезду из страны «апологетов эпохи потребления и дармоедов»

Об этом чиновник заявил в личном телеграм-канале. Фото: силаVправде (V. Шумков) / t.me

Губернатор Курганской области жестко высказался об отъезде «апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов». По мнению Вадима Шумкова вместе с собой они увезут привнесенные разрушительные западные ценности.

– Отъезд апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов предопределяет и постепенное увядание культивируемых ими ценностей, выдаваемых за исключительные достижения демократии, – находит плюсы в оттоке населения губернатор в своем телеграм-канале.

Постепенно приоритет потребления и «пошлых развлечений» сойдет на нет. Все это уступит место созиданию, труду и чувству долга. Так считает чиновник.

Тем временем, убыль жителей Курганской области за последний год была массовой и составила 13 тысяч человек, сообщает ИА «Уральский меридиан». По данным исследований, регион в числе аутсайдеров по материальному благополучию – на 74 строчке в рейтинге из 89 субъектов РФ.

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