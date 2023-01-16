Грузовик опрокинулся, легковая под лесовозом: в массовом ДТП под Кропачево погибли ребенок и двое взрослых

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Массовая авария случилась в Челябинской области днем 15 января. В ДТП попали сразу пять машин, в том числе грузовики. Погибли три человека.

Авария случилась у стоянки фур между селом Малояз и поселком Кропачево. Сначала столкнулись легковая Chery и перевозившая фрукты «Газель». После удара автомобили отшвырнуло на три других машины. Chery в итоге заехал под лесовоз, а «Газель» перевернулась.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Chery вместе с водителем находились четверо пассажиров. Два человека, взрослые, погибли на месте аварии. Пострадавшего ребенка срочно повезли в больницу, но он умер в дороге.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— Водитель «Газели», получивший серьезные травмы нижних, верхних конечностей и грудной клетки, оказался заблокирован в салоне опрокинувшегося грузовика, под задней частью припаркованной на обочине фуры, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Чтобы вытащить мужчину, спасателям пришлось буквально разобрать на части разбитый грузовик. Пока отрывали крышу, снимали рулевую колонку и отжимали приборную доску, врачи не отходили от раненого и поддерживали его состояние. Затем водителя увезли в больницу.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Причины аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

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