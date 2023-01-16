Астрологический чек-лист: список дел, которые будут лучше остальных удаваться до конца января

Пора настраиваться на рабочий лад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если первые две недели января были ленивыми: то ли после недели праздников, то ли от астрособытий, то теперь пришло время действовать! Астролог Екатерина Шувалова составила план на ближайшие две недели, что и когда стоит делать. Вдохновляйтесь — и вперед!

16-20 января (а особенно 18-го) действует время, когда вы можете почувствовать активизацию внутренних резервов. Этот период благоприятно подходит для решения сверхсложных задач, не бойтесь бросать себе вызов и выходить из зоны комфорта. Также этот период прекрасно подходит для глубинного исследования волнующего вас вопроса.

Следует избегать конфликтов, особенно с группой людей. Возможно давление или манипуляции со стороны окружающих — не поддавайтесь на них и сами не становитесь зачинщиками.

Лучше всего это время потратить на трансформацию своей личности: проведите сессию с коучем, психологом, сходите на бизнес-завтрак или встречу, пройдите тренинг или повышение квалификации.

17 января Марс наконец-то выходит из ретроградного движения, а за ним и Меркурий 20 января. Это говорит о том, что теперь смело можно начинать новые дела и проекты, увеличивается степень нашей активности. Вы можете почувствовать желание действовать, сворачивать горы и идти вперёд.

В ночь на 22 января произойдёт Новолуние в знаке Водолея. По Восточному календарю в этот день наступает Новый год (на Востоке он приходит со вторым Новолунием после зимнего Солнцестояния).

Это Новолуние несёт энергию обновления, реформ, введения новшеств, использования IT-технологий. Вам может захотеться чего-то совершенно не свойственного или необычного, сменить обстановку, род деятельности и так далее.

Но не бросайтесь в омут с головой, сначала нужно всё тщательно подготовить, а затем уже идти в новое, чтобы недоработки не стали камнем преткновения.

Если вдруг в вашей жизни будут происходить неожиданные ситуации, которые выбивают из колеи, то лучше всего адаптироваться к ним и стараться извлечь максимум пользы. Ведь в истории много примеров, когда, казалось бы, неудачи в итоге приводили к удивительному взлёту.

С 20 по 25 января (особенно 22-го) — период, когда наши желания и симпатии немного притупляются, становятся более материальными и дисциплинированными. Вы можете почувствовать, будто краски жизни стали менее яркими.

Старайтесь не злоупотреблять со своими желаниями. Лучше всего в этот период взять аскезу от шоппинга и различных удовольствий.

В отношениях также возможен спад эмоций, холодность, чувство одиночества. Не переживайте, это скоро пройдёт, а пока лучше направить отношения в практичное русло: займитесь вместе бытовыми делами, сделайте то, что давно планировали.

А если вы ещё не встретили вторую половинку, то отношения, которые завяжутся, в этот период могут перерасти в серьёзный союз.

С 27 января Венера переходит в знак Рыбы, а это значит, что наши чувства могут стать более глубокими, а желания, симпатии и вкус — более чувствительными и подвержены чужому влиянию. В этот период благоприятно интересоваться искусством, музыкой, изучать психологию, помогать нуждающимся. Но будьте осторожны, также мы можем воспринимать действительность искаженно, как бы через розовые очки.

С 22 по 31 января действует период, который хорошо подходит для начала дел и проектов, особенно для тех, которые до этого тормозились или откладывались. Для старта проектов, для начинания. Это самый продуктивный период января. Вы можете ощущать вдохновение, желание строить планы и расширять свои границы.

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