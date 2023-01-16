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Общество16 января 2023 5:26

Астрологический чек-лист: список дел, которые будут лучше остальных удаваться до конца января

Екатерина Шувалова расписала задачи челябинцев по дням
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Пора настраиваться на рабочий лад

Пора настраиваться на рабочий лад

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если первые две недели января были ленивыми: то ли после недели праздников, то ли от астрособытий, то теперь пришло время действовать! Астролог Екатерина Шувалова составила план на ближайшие две недели, что и когда стоит делать. Вдохновляйтесь — и вперед!

16-20 января (а особенно 18-го) действует время, когда вы можете почувствовать активизацию внутренних резервов. Этот период благоприятно подходит для решения сверхсложных задач, не бойтесь бросать себе вызов и выходить из зоны комфорта. Также этот период прекрасно подходит для глубинного исследования волнующего вас вопроса.

Следует избегать конфликтов, особенно с группой людей. Возможно давление или манипуляции со стороны окружающих — не поддавайтесь на них и сами не становитесь зачинщиками.

Лучше всего это время потратить на трансформацию своей личности: проведите сессию с коучем, психологом, сходите на бизнес-завтрак или встречу, пройдите тренинг или повышение квалификации.

17 января Марс наконец-то выходит из ретроградного движения, а за ним и Меркурий 20 января. Это говорит о том, что теперь смело можно начинать новые дела и проекты, увеличивается степень нашей активности. Вы можете почувствовать желание действовать, сворачивать горы и идти вперёд.

В ночь на 22 января произойдёт Новолуние в знаке Водолея. По Восточному календарю в этот день наступает Новый год (на Востоке он приходит со вторым Новолунием после зимнего Солнцестояния).

Это Новолуние несёт энергию обновления, реформ, введения новшеств, использования IT-технологий. Вам может захотеться чего-то совершенно не свойственного или необычного, сменить обстановку, род деятельности и так далее.

Но не бросайтесь в омут с головой, сначала нужно всё тщательно подготовить, а затем уже идти в новое, чтобы недоработки не стали камнем преткновения.

Если вдруг в вашей жизни будут происходить неожиданные ситуации, которые выбивают из колеи, то лучше всего адаптироваться к ним и стараться извлечь максимум пользы. Ведь в истории много примеров, когда, казалось бы, неудачи в итоге приводили к удивительному взлёту.

С 20 по 25 января (особенно 22-го) — период, когда наши желания и симпатии немного притупляются, становятся более материальными и дисциплинированными. Вы можете почувствовать, будто краски жизни стали менее яркими.

Старайтесь не злоупотреблять со своими желаниями. Лучше всего в этот период взять аскезу от шоппинга и различных удовольствий.

В отношениях также возможен спад эмоций, холодность, чувство одиночества. Не переживайте, это скоро пройдёт, а пока лучше направить отношения в практичное русло: займитесь вместе бытовыми делами, сделайте то, что давно планировали.

А если вы ещё не встретили вторую половинку, то отношения, которые завяжутся, в этот период могут перерасти в серьёзный союз.

С 27 января Венера переходит в знак Рыбы, а это значит, что наши чувства могут стать более глубокими, а желания, симпатии и вкус — более чувствительными и подвержены чужому влиянию. В этот период благоприятно интересоваться искусством, музыкой, изучать психологию, помогать нуждающимся. Но будьте осторожны, также мы можем воспринимать действительность искаженно, как бы через розовые очки.

С 22 по 31 января действует период, который хорошо подходит для начала дел и проектов, особенно для тех, которые до этого тормозились или откладывались. Для старта проектов, для начинания. Это самый продуктивный период января. Вы можете ощущать вдохновение, желание строить планы и расширять свои границы.

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