Ножом в морду: в Челябинске мужчина набросился на чужую собаку хаски во время прогулки

Нож прошелся в опасной близости к глазам. Фото: Полина Новикова

В Челябинске возле озера Шершни мужчина ударил ножом в морду гулявшую под присмотром собаку породы хаски. Дружелюбная трехлетняя девочка по кличке Луи, в сопровождении хозяйки, спокойно бежала у дороги, когда ее резко обогнал неизвестный. Без какого-то повода он вскинул клинок, будто целясь в глаза животному. От боли собака взвыла, а живодер убежал в ближайший лес.

– Мы специально уходим вглубь леса, потому что собака породы хаски – ей нужно много бегать. Намордник для нее не предусмотрен. Гуляем по 2-3 часа с ней, – рассказывает хозяйка собаки Полина Новикова.

К счастью, добрые разноцветные глаза собаки ударом задеты не были. Хозяева ее доставили к ветеринару, который обработал рану. Прогнозы по выздоровлению у зооврача благоприятные. По природе своей добрая Луи даже после нападения не озлобилась на людей. Но пока из-за раны смотрит на мир с печалью.

Так Луи выглядит спустя два дня после нападения. Фото: Полина Новикова

Напавшего мужчину хозяйка собаки описывает как невысокого, около 160 сантиметров ростом, славянской внешности. Одет он был в темные штаны и куртку. В комментариях к посту, где девушка рассказывает о случившемся, жители АМЗ пишут, что часто видят похожих подозрительных людей.

– Неделю назад в 6-7 вечера гуляла с собаками. Чуть зайдя в лес увидела, что на меня быстрым шагом пошел какой то человек. Я быстро убежала, может, это тоже был он, – рассказывает Дарья Зеленова в комментариях в группе «Подслушано Амз Советский Челябинск» в ВКонтакте.

Хозяйка Луи обратилась с заявлением в полицию. В отделе по Советскому району заявление приняли. Теперь проявившего зверскую жестокость человека будут искать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru