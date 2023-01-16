«Все еще не могут потушить»: в Кургане загорелась спортивная школа

Детей из спортшколы эвакуировали. Фото: Типичный Курган. vk.com / соцсети

В Кургане на улице Гоголя горит спортивная школа. Клубы черного дыма поднимаются над всем ближайшим районом. В соцсетях очевидцы делятся фото и видео страшного пожара.

– Всё еще не могут потушить, – пишет в группе «Инцидент Курган» очевидец Ольга Воронина.

К счастью, по предварительным данным, никто из учеников и преподавателей не пострадал. Причина возгорания уточняется.

Фото: Фото: Типичный Курган. vk.com / Ольга Воронина

– Пожарно-спасательные подразделения (35 человек и 12 единиц техники) работают по повышенному рангу пожара «Вызов №2», – сообщили в пресс-службе Центра управления регионом Курганской области.

Также из-за задымления, вызванного пожаром, эвакуировали учеников гимназии №31, которая находится неподалеку от спортивной школы.

Сейчас на месте пожара за ситуацией следят начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин и глава города Кургана Елена Ситникова.

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