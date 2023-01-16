В Кургане началось строительство нового промышленного парка

На месте будушего парка забили первую сваю. Фото: ТГ-канал Вадима Шумкова

В Кургане началось строительство нового индутриального парка «Стальмонтаж». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Известно, что технопарк появится на месте бывшего завода ЖБИ-1.

Сроки выполнения работ поражают своей молниеносностью. По словам губернатора Вадима Шумкова, уже в ближайшие две недели здесь простроят три индустриальных проиводства. Благодаря этому в Кургане появятся 200 новых рабочих мест.

— После начала выпуска продукции нужно постараться продавать ее в таком объеме и по таким ценам, чтобы получать только положительный результат, — заявил Вадим Шумков.

Он также добавил, что строительством и оснащением будет заниматься инвестор Александр Черняк. 13 января на месте будущего технопарка забили первую сваю, которая ознаменовала начало стройки.

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