«Дочь пришла, от одежды гарью пахнет»: во время пожара в курганской спортшколе эвакуировали 15 человек

Борьба с огнем продолжалась около двух часов. Фото: Инцидент Курган / vk.com

Мощный пожар, охвативший второй этаж спортивной школы №1 в Кургане, ликвидирован. Для его устранения было задействовано 52 сотрудника МЧС и 17 машин, которые почти два часа боролись с огнем.

– Площадь пожара составляет 100 кв. метров. По оперативным данным, пострадавших в результате происшествия нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что на момент срабатывания пожарной сигнализации в спортшколе находились 5 детей и 10 сотрудников.

– Еще до задымления, как только пожарная сигнализация сработала, директором школы и ответственными сотрудниками они были все выведены на улицу и в здание 31 гимназии. Как и положено по инструкции, – рассказала Елена Ситникова.

Впоследствии ученики и персонал гимназии №31 были эвакуированы из-за угрозы задымления. Как рассказали в соцсетях родители школьников, дети сильно пропахли запахом гари.

– У меня дочь пришла, от ее одежды гарью сильно пахнет, – поделилась в группе «Типичный Курган» подписчица Яна.

Впрочем, на фото из соцсетей видно, что на пожар многие школьники смотрели с улыбкой. Похоже, радовались внезапной отмене уроков.

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