Новая профессия - путь к успеху

В новые мастерские техникум вложил 42 млн рублей. Фото: Марина Бауэр

Научиться составлять сметы, понять систему экспедирования грузов, обучиться ремонту, обслуживанию и окраске автомобилей – у южноуральцев, оказавших в сложной ситуации, появилась возможность бесплатно получить новую профессию или пройти переподготовку на базе Челябинского автотранспортного техникума. Обучение проходит в новых современных мастерских техникума, изданных на средства федерального гранта два года назад.

КОМУ ПОДОЙДЕТ ПРОГРАММА

ГБПОУ ЧАТТ больше 80 лет готовит специалистов дорожно-транспортной сферы для региона. За эти годы техникум выпустил почти 30 тысяч профессионалов, и, конечно же, не мог пройти мимо социально-важного направления – помощи наиболее уязвимым категориям граждан, которые нуждаются в получении новой профессии и трудоустройстве. Поэтому в 2022 году техникум подключился к федеральной программе «Содействие трудоустройству», проекту «Страна мастеров» и проекту «Карьерное сопровождение». В основном программы рассчитаны на молодежь до 35 лет — без профессионального или высшего образования, незанятые в течение четырех месяцев после армии или окончания обучения, находящиеся под риском увольнения, студенты, которые заканчивают обучение в этом году и не имеют подходящей работы. Но по программе «Содействие трудоустройству» востребованную профессию могут получить также: женщины в декрете; неработающие мамы с детьми до 7 лет; граждане 50 лет и старше; безработные, состоящие на учете в Центрах занятости; работники под риском увольнения.

Директор ЧАТТ Евгений Гонтарев. Фото: Марина Бауэр

Как рассказал директор Евгений Гонтарев, в техникуме сейчас идет набор на обучение и переподготовку специалистов по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, кузовному ремонту, экспедированию грузов, покраске машин, обслуживанию грузовой техники и обучению сметному делу.

Уже выпущена первая группа по федеральной программе, которая училась летом. Сейчас идет набор новых групп. Очень популярным оказалось экспедирование грузов, особенно среди женщин. Специальность очень актуальная и востребованная с учетом выстраивания новых логистических цепочек и развития торговли через интернет. Студент получает полную информацию – он сможет полностью просчитать от начала до конца морской и железнодорожный путь груза, потребности по логистике, бензину, затратам, ему расскажут, как общаться с клиентами и многое другое. Выпускников активно приглашают в транспортные компании региона.

У каждой из программ есть свои особенности и требования – более подробно изучить их можно на сайте trudvsem.ru. Там же можно подать заявку на обучение в ЧАТТ, зарегистрироваться на портале trud.worldskills.ru, подать все документы и пройти предварительное тестирование, чтобы определить компетенции, к которым есть способности. За каждым обучающимся закрепляется тьютор, который будет помогать в обучении и получении навыков предпринимательства.

Для отработки навыков закупили девять легковых и три грузовых машины. Фото: Марина Бауэр

Все студенты после обучения должны быть готовы зарегистрироваться в качестве самозанятого или предпринимателя и выполнить минимум один заказ. Но автотранспортном техникуме еще во время обучения помогают студентам найти работу – приглашают работодателей. И спрос на выпускников всегда высокий, поскольку обучение проходит на самом современном оборудовании. Не зря крупные компании вместо того, чтобы содержать свои учебные центры, направляют работников обучаться в ЧАТТ.

Обучение по федеральным программам длится 1-3 месяца в зависимости от специальности. Уроки проходят вечером и выходные дни. Как делятся мнением преподаватели, многое зависит от начального образования, но в целом – этого времени достаточно, чтобы овладеть навыками, так как обучение проходит малыми группами, практически индивидуально. После окончания учебы студент в зависимости от начального образования получит свидетельство о повышении квалификации, удостоверение, диплом.

МАСТЕРСКИЕ НА МИЛЛИОНЫ

Новые мастерские, на базе которых учат студентов, ЧАТТ оборудовал в 2020 году. Тогда получив грант, техникум вложил 42 млн рублей в покупку машин и другого современного оборудования: три грузовых машины, девять легковых, покрасочную камеру, сварочные аппараты, три автоподъемника, лазерную 3D-линию развал-схождения, оборудовано более 100 рабочих мест. Мы заглянули в них и были несказанно удивлены – здесь есть все, чтобы отточить профессиональные навыки.

— Мастерских, подобных нашим, не так много в регионе. По грузовым машинам у нас единственная на Южном Урале площадка, по окраске подобная есть в Копейске, по кузовному ремонту – наша и в Коркино, по экспедированию аналогичная мастерская есть в Магнитогорске, — рассказал Евгений Гонтарев. — На базе наших мастерских проводятся демонстрационные экзамены учебных учреждений со всей Челябинской области. За два года экзамен сдали 358 студентов. Здесь же проходят чемпионаты области по кузовному ремонту и окраске.

Одна из самых популярных специальностей программы «Содействие занятости» - «Экспедирование грузов». Фото: Марина Бауэр

Кроме того, ЧАТТ проводит обучение по программам дополнительного образования, в том числе для ведущих автоцентров и автосервисов региона. На сегодняшний день преподаватели обучили уже 290 человек. Помимо этого, на базе техникума работает автошкола — любой желающий может получить права категории В и С.

— Раньше в учебных учреждениях не обучали окраске автомобиля и кузовному ремонту. Этому учились кустрано, в гаражах. В нашем техникуме у студентов есть возможность на новейшем оборудовании получить практические навыки работы. Если говорить о дополнительном образовании по федеральному проекту «Содействие занятости», 70% занятий – это практика, именно то, что нужно, чтобы овладеть новой профессией, — говорит Евгений Гонтарев.

Челябинский автотранспортный техникум,

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