Сбрасывает стресс через адреналин: хирург из Челябинска освоил спортивный мотоцикл и победил на всероссийских гонках

Мотоспорт − дорогое удовольствие. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем Олег Лаврентьев оперирует пациентов и помогает коллегам в челябинской областной клинической больнице. А в выходные надевает шлем, защиту, запрыгивает на спортивный мотоцикл YAMAHA и выполняет нереальные трюки!

Олег работает хирургом 12 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Лаврентьев − хирург. Он проводит операции в брюшной полости: на желудке, кишечнике, печени и селезенке. О работе он говорит скромно, ничего героического в этом не видит. Но признается, иногда голову хочется освободить от мыслей о пациентах и операциях. Поэтому на байк и сел.

Лет 10 назад купил свой первый обычный мотоцикл. Ездил на нем на работу и получал удовольствие. Но скоро стало скучно, решил попробовать что-то новое.

Проводит операции на брюшной полости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Постепенно понимаешь, что навыки городской езды достаточно слабенькие и хочется их улучшить. Тогда начинаешь заниматься именно мотоспортом. Постепенно понимаешь: это намного интереснее, чем просто ездить в городе от светофора до светофора по прямой. Тут появляется возможность маневрировать, наклонять мотоцикл, получать больше адреналина. Поэтому приходишь к мотоспорту. Если занимаешься достаточно сильно мотоспортом, езда в городе становится неинтересной, скучной, − рассказал КП-Челябинск Олег.

Перед операцией идет долгая подготовка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На мотоциклах в Челябинске ездят около 20 врачей. Кто-то так добирается на работу, а кто-то сбрасывает стресс через адреналин. Олег уже давно не ездит на мотоцикле по городу, а вот на трассах с радостью. Адреналин нужно получать не только на работе, уверен хирург. А коллеги согласно кивают.

− Для меня это приключение. Можно спокойно заниматься своей работой и хобби, которое полностью позволяет отключиться от работы, освободить голову от мыслей и возвращаться к работе свежим, чистым. Получить свой адреналин вне операционной и потом уже спокойно работать с больными, спокойно оперировать. С холодной головой качественнее делаешь свою работу, − признается хирург.

Мотогонки стоят дорого. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чему-то байкер учится сам: смотрит видео в интернете, общается с другими мотоциклистами, а потом повторяет. Правда, толкового места для тренировок в Челябинске нет. Иногда удается поездить на закрытых площадках или маленьких автодромах.

− Трассы у нас как таковой нет. Есть картинг, где мы на маленьких мотоциклах тренируемся. Еще мы занимаемся на парковке перед Торговым центром. Большие треки у нас в России только в Москве и Питере. Но это единичные выезды в год.

Иногда о пациентах и операциях хочется забыть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иногда Олег летает к тренеру, который живет в Санкт-Петербурге. Он и готовил хирурга к Чемпионату России по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Финальный этап соревнований прошел 21 августа на трассе под Санкт-Петербургом.

− В нашем классе было семь спортсменов. Так скажем, сделал максимум, к чему готовился. Не сказать, что легко, но получилось победить. Стратегия была, и я ее придерживался. Не все получилось, что планировалось в гонке. Все перипетии гонки сложно рассказать, но все удалось по максимуму, − рассказывает Олег.

Хирург занимается сам и с тренером. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Из пяти этапов чемпионата байкер-хирург участвовал в трех. Уж очень дорого обходятся такие соревнования. За участие в одном этапе нужно заплатить около 170 тысяч рублей. А вот за победу денежного приза нет.

− Мотоспорт – это очень дорого. Вся зарплата туда уходит. Можно сказать, что байк – это моя семья. Вкладываешь в это деньги, получаешь классные эмоции, которые в городе получить практически невозможно.

Пациенты хорошо отзываются о враче. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иногда работа бывает и в ординаторской. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru