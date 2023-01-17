Спорт — в село: в Бредах прошли первые выступления в новом физкультурно-оздоровительном комплексе

Алексей Текслер пожелал детям больших спортивных успехов, современные залы для тренировок у них теперь есть. Фото: пресс-служба губернатора.

Новый год для спортсменов Челябинской области начался с открытий. В Бредах заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство было на личном контроле губернатора Алексея Текслера. Это очередной спортивный объект для занятий в детских секциях, который сдается в сельской территории.

— Сейчас и дети, и старшее поколение смогут заниматься спортом, — прокомментировал глава региона. — Это по-настоящему здорово. В Брединском районе любят спорт, занимаются им с удовольствием. Рядом есть стадион и все возможности добиваться еще лучших результатов.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

На новой площадке детские клубы района провели показательные выступления по мини-футболу и рукопашному бою. Губернатор пожелал детям удачи на будущих соревнованиях.

— Молодцы, мне очень понравилось, что вы такие активные, видно, что хорошая школа и хороший тренер, — сказал Алексей Текслер воспитанникам военно-патриотического клуба «Белый барс» Брединского района. — На соревнованиях у вас какие места?

— Первые, — без скромности ответила юная спортсменка.

Условия, в которых теперь занимаются дети, совсем не сельского уровня. ФОК включает универсальный спортивный зал для единоборств, занятий мини-футболом, волейболом, бадминтоном, единоборствами. А на улице разместили стадион с футбольным полем и беговые дорожки, а также спортплощадку для подготовки к ГТО.

— У нас начинаются долгожданные турниры, которые, думаю, будут радовать и спортсменов, и жителей зрелищностью и мастерством, — прокомментировал директор нового физкультурно-спортивного комплекса Павел Сульдин.

История ФОКа в поселке Бреды была совсем не простая, как и многих объектов этого времени. Сначала строительную отрасль подкосила пандемия, потом предстояло решить вопросы с поставками из-за санкций. В 2020 году объект посетил губернатор Алексей Текслер. С подрядчиком состоялся разговор, после которого работы ускорились.

В этом году комплекс продолжат оснащать: сделают освещение стадиона, закупят инвентарь для тренажерного зала и занятий лыжами.

Также Алексей Текслер пообщался с хоккеистами, которые собрались в поселке Маяк на Кубок первоцелинников. Товарищеский матч прошел между ветеранами команды «Трактор» и взрослыми сборными Брединского, Варненского, Карталинского и Кизильского районов. Местные депутаты обратись к губернатору с просьбой построить еще и крытый каток, так как этот вид спорта особенно интересен жителям. По итогам визита глава региона пошел навстречу любителям льда.

Хоккейные матчи жители Бредов будут проводить на крытом катке. Фото: пресс-служба губернатора.

— Есть в планах построить в Бредах крытый каток, — отметил Алексей Текслер. — Такое пожелание прозвучало сегодня, обязательно это сделаем. Спорт любят во всем регионе, в Брединском в том числе. Будем помогать развивать эту сферу.

ЧЕМПИОНСКИЕ ПЛАНЫ

Развитие спортивной инфраструктуры — одна из задач, которую ставит Алексей Текслер во всем регионе. С 2019 года в Челябинской области построен или капитально реконструирован 51 объект. В 2022 году сданы несколько крупных проектов: физкультурно-оздоровительный комплекс для пятиборья «Рифей» с бассейном и стадионом, стадион в селе Долгодеревенское, ФОК в Копейске. Только за последние полгода были открыты центр лыжного спорта в Челябинске, новые спорткомплексы в Кыштыме, Кусе, бассейн в Карабаше и другие объекты.

Развитие спортивной инфраструктуры будет продолжено в 2023 году. Финансирование этой сферы увеличено на 30%. Существенно вырос объем средств, которые пойдут на ремонт и реконструкцию старых спортивных сооружений.

Стартует в регионе и новый федеральный проект «Плавание для всех». По нему первые навыки плавания получат 6 тысяч первоклассников, расширится штат тренеров.