Пособия в один клик: в Челябинской области упростили порядок получения выплат

Большинство пособий семьи Челябинской области могут получить не выходя из дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2023 год принес большие перемены для тех, кто получает помощь от государства. Прежде всего, это введение единого федерального пособия для семей с детьми. С 1 января вместо пяти выплат родители получают одну. Коснулись изменения и системы областных пособий. С начала 2023 года в Челябинской области упростили процедуру их получения, а также увеличили размер. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер. Помощь незащищенным категориям населения остается главным в работе правительства.

— В 2023 году нашим основным приоритетом остается социальная сфера, более 70% расходов бюджета — это социально значимые статьи, — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к своему аппарату. — Мы обеспечим в полном объеме реализацию всех Указов президента, исполнение всех региональных программ по оказанию мер государственной поддержки граждан и их семей и проиндексируем все социальные выплаты.

ЦИФРА

180 000

Столько южноуральских семей будут получать единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. На выплаты будет направлено из консолидированного бюджета 26,6 млрд рублей, в том числе 5,6 млрд рублей — из областного бюджета.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЕГКО

13 января южноуральцы получили первые выплаты по единому пособию. Сумма составила более 50 млн рублей. Чтобы родители и дальше получали вовремя и в полном объеме положенную им помощь, в Челябинской области проводится информационная кампания. Губернатор Алексей Текслер поручил чиновникам разъяснять всем, у кого возникают вопросы, что изменилось.

— Новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка выплачивается с 1 января. Таким образом, создана целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. В связи с новой мерой соцподдержки возникает много вопросов. Прошу глав муниципалитетов со всем вниманием отнестись к этому вопросу и провести необходимую информационную кампанию, — сказал глава региона.

Теперь вместо пяти мер социальной поддержки семьям с детьми и беременным женщинам достаточно подать заявление на одну. Объединили пособие женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, выплаты на первого ребенка, на третьего и последующих детей, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. До этого помощь получали в министерстве социальных отношений региона и Пенсионном фонде. Теперь выплатой занимается Социальный фонд России.

Резкого перехода на единое пособие не будет. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. При этом старым порядком они могут пользоваться весь срок назначения.

Правила назначения единого пособия:

— доход семьи за последний год не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в Челябинской области;

— не должно быть финансовых накоплений на вкладах и счетах, доход от которых превышает региональный прожиточный минимум;

— необходимо иметь работу или объективные причины ее отсутствия;

— размер пособия на детей зависит от финансового положения семьи и составляет 50% (7070 руб.), 75% (10605 руб.) или 100% (14140 руб.) детского прожиточного минимума в регионе.

С введением единого пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, увеличился размер выплат до 50% (7483 руб.), 75% (11224,50руб.) или 100% (14966 руб.) регионального прожиточного минимума.

Подать заявление на получение пособия можно на портале Госуслуг, в МФЦ или через клиентские офисы Социального фонда России в Челябинской области. Их в регионе открылось 46.

МАТКАПИТАЛ ОТ РЕГИОНА СТАЛ БОЛЬШЕ

Не стоит забывать и про региональные пособия. Их размер проиндексирован, а порядок получения упрощен.

С 1 января проиндексирован на 14% областной материнский капитал. Он является дополнением к федеральному пособию и дается в Челябинской области при рождении третьего или последующих детей. Его особенность также в том, что родители имеют больше возможностей потратить эти деньги, например, на социальную адаптацию детей-инвалидов, на медицину, подключение газа и других коммуникаций. А с 2023 года еще и на отдых и оздоровление детей. Теперь размер областного маткапитала составляет 123 тысячи 302 рубля.

Новые региональные пособия для семей с детьми принимаются после общения Алексея Текслера с родителями. Фото: пресс-служба губернатора.

С 1 января упростился и порядок оформления этого пособия. По поручению губернатора Алексея Текслера заявление теперь можно подать на региональном портале Государственных услуг www.gosuslugi74.ru.

Индексация коснулась не только материнского капитала, но и других пособий, которые назначены в Челябинской области. Размер остальных выплат вырос на 6%. Это помощь различным категориям семей с детьми, пожилым людям, сельским специалистам.

Размер областных пособий с 1 января 2023 года

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