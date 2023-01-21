Строитель, хоккеист и акробат: самые необычные «Снеговики – добряки», собранные в Челябинске в честь финала благотворительной акции

Милый фоторепортаж с финала флешмоба. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области есть добрая традиция, которая объединяет бизнес, власть и простых неравнодушных жителей региона. Эта традиция – под Новый год объединяться и дарить подарки детям, попавшим в сложную ситуацию. А в финале благотворительной акции ее участники собираются вместе в Челябинске и собирают милых, ярких и необычных «Снеговиков – добряков».

В этом году финал акции прошел в парке Гагарина. На милом флешмобе побывала и КП-Челябинск.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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