В Челябинской области пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками

Иномарки столкнулись в лобовую. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Утром 22 января на 34 км автодороги Тюбук – Кыштым в Каслинском районе столкнулись иномарки Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo. В аварии погибли пять человек, также есть один пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— По предварительным данным, причиной ДТП послужил выезд на полосу встречного движения водителем одного из автомобилей. В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оба водителя 20 и 46 лет скончались на месте. Также в ДТП погибли трое пассажиров Volkswagen Polo – 33-летний мужчина и 28-летняя девушка. В настоящий момент устанавливается личность и возраст третьей погибшей.

Кроме того, в ДТП пострадала 29-летняя пассажирка Volkswagen Polo. Ее госпитализировали.

Известно, что водитель Volkswagen Jetta выехал ночью из Уфы. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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