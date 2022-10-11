На постоянной связи с мобилизованными южноуральцами

Семьи мобилизованных в ближайшее время получат материальную поддержку от правительства региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области план по мобилизации выполнен на 70%. Практически ежедневно в крупных южноуральских городах и сельских поселениях семьи провожали своих отцов, мужей и сыновей. Тем, кто отправился служить, государство платит жалованье наравне с контрактными военнослужащими, на федеральном уровне приняты законы по кредитным каникулам и трудовым гарантиям. Дополнительные региональные меры поддержки касаются в основном семей мобилизованных и добровольцев.

За последние две недели губернатор Алексей Текслер провел несколько заседаний с участием военного комиссара, а также неоднократно встречался с призванными.

— Сейчас в обществе особенно высокий запрос не только на правдивую информацию, но и на справедливость, люди должны знать, кто и по каким основаниям имеет право на отсрочку от призыва, кому представляется бронь, — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к аппарату областного правительства. — В этой ситуации мы должны действо-вать прямо, открыто, постоянно говорить с людьми, разъяснять им права и обязанности, ну и, самое главное, конечно, помогать.

ПОМОЩЬ ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО УНИВЕРСИТЕТА

Семьи с детьми, где призвали мужчин по мобилизации, уже сегодня могут обратиться в управление социальной защиты и получить единовременное пособие в 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Закон принят областным парламентом по инициативе губернатора. Алексей Текслер также поручил перечислять деньги как можно быстрее и без лишней бюрократии.

— Прошу глав совместно с органами соцзащиты организовать должным образом эту работу на местах, если нужно, помочь подготовить заявления, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты, — сказал губернатор. — Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Привлекайте социальные службы, волонтеров, работников администрации.

Помимо денежных выплат семьи мобилизованных получили льготы при устройстве в детский сад, бесплатное питание для старшеклассников. Данные уже сегодня собирают в образовательных учреждениях, чтобы люди вовремя узнали о своих правах.

— Мы будем оплачивать родительскую плату за детский сад тем семьям, где есть мобилизованный родитель, также будем оплачивать питание школьников, — рассказал о своем решении губернатор Алексей Текслер. — Также будем оплачивать питание студентов колледжей и финансировать стоимость платного обучения детей мобилизованных граждан в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области. Кроме того, есть и другие меры поддержки, такие как внеочередное зачисление в детские сады.

Льготы получат и пожилые родители мобилизованных. Пенсионерам, которые отправили служить своих сыновей, помогут с оплатой подключения внутридомового газового оборудования. Также родители смогут получить бесплатные услуги в центрах социального обслуживания, путевки на реабилитацию вне очереди.

Все выплаты и льготы относятся и к семьям добровольцев. Их правительство региона никак не отделяет от тех, кто призван по повестке.

— Военком обозначил цифры, из тех, кто уже призван, у нас больше 21% — это добровольцы, — подчеркнул Алексей Текслер. — Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно.

Какие документы нужны для получения выплаты:

— заявление;

— паспорт заявителя и его копия;

— свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 18 лет;

— справка о мобилизации отца ребенка (ее соцзащита может запросить самостоятельно);

— реквизиты счета для выплаты (карта «Мир»)

ТЕПЛЫМИ ВЕЩАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ

Не в первый раз губернатор Алексей Текслер посещает танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. В Чебаркуле находится пункт доподготовки мобилизованных. Глава региона снова встретился с командованием и пообщался с военнослужащими по призыву.

— Наша задача — подтянуть материально-техническую базу, чтобы максимально эффективно проходило боевое слаживание ребят, — подвел итог визита глава региона. — Лично контролирую, общаюсь с ребятами, все ли в порядке, всего ли достаточно. Как ребята подготовятся, от этого будет многое зависеть. Для меня это принципиальная позиция, я с командирами постоянно на связи.

Алексей Текслер встретился с мобилизованными в чебаркульской дивизии и привез необходимую помощь. Фото: пресс-служба губернатора.

По поручению Алексея Текслера в танковой дивизии восстанавливают не- сколько зданий, в учебных классах о ремонтированы тренажеры. Продолжается работа по оснащению мобилизованных. Южноуральцам доставлена одежда: флисовые толстовки, термобелье и теплая обувь. Кроме того, шапки, носки, перчатки, туристические коврики, спальные мешки, фонарики и аптечки. Чтобы решить вопрос с медикаментами, губернатор подключил Областной аптечный склад, который оперативно собрал наборы.

Также по поручению губернатора проверяются условия размещения военнослужащих в Свердловской области. Туда нашим ребятам также передали теплые вещи и обувь.

ДОЙТИ ДО КАЖДОЙ СЕМЬИ

Большая часть помощи поступает через региональный штаб «Мы вместе». Волонтеры собирают теплые вещи, спальники и отвозят их в военные комиссариаты для передачи мобилизованным. Также активисты провели анкетирование, чтобы понять, какая помощь нужна семьям.

— Сначала я готовилась к эмоциональному шоку, потому что расставаться с родными всегда тяжело, — рассказывает волонтер Светлана. — Но большинство бойцов были в хорошем настроении. Были песни, напутственные речи, плакали только женщины, когда мужья сели в автобусы. Мы собрали анкеты и теперь будем связываться семьями, чтобы помочь. Чувствую гордость за то поколение, которое сейчас идет добровольцами или по призыву. Идут воевать за нашу страну, это лучшие из нас.

Волонтеры в Челябинской области круглосуточно на связи. Фото: пресс-служба губернатора.

Помимо пособий и льгот, которые принимаются на законодательном уровне, семьям, которые сейчас будут жить без мужчин, зачастую нужна элементарная помощь в быту: запастись дровами, получить продукты. Такие заявки также принимаются.

С работой волонтерского центра познакомился губернатор Алексей Текслер.

— Важно объединиться и всем вместе помогать семьям, которые в этом нуждаются, — отметил Алексей Текслер. — Радует, что поступает много обращений от людей, желающих стать волонтерами. Это тоже о многом говорит. Для бойца на передовой крайне важно, чтобы в семье было спокойно, быть уверенным в благополучии своих родных.

По поручению Алексея Текслера заявки на оказание бытовой, гуманитарной помощи, на получение юридических и психологических услуг принимаются круглосуточно. Это одна из мер комплексной поддержки семей мобилизованных и добровольцев.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Оставить заявку на помощь в региональный центр «Мы вместе» можно по телефону 8-800-200-34-11. Здесь же разъяснят, как получить юридическую или психологическую консультацию.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— У нас сегодня несколько главных задач. Первая — чтобы у ребят было все необходимое. Второе — это организация боевого слаживания. И тут мы тоже помогаем полностью. Сейчас восстанавливаем тренажеры, ряд других задач совместных, о которых мы договорились, уже решены, ну и третье — это помощь семьям. Все эти вопросы на особом контроле, и, конечно, без личного общения эти вопросы решать невозможно

ЦИФРА

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Столько детей мобилизованных получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Это количество по поданным на сегодня заявлениям.

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