На трассе в Курганской области образовалась пробка из-за ДТП с тремя фурами

Машины раскидало по дороге. Фото: Инцидент | Курган / vk.com

В Курганской области на трассе «Иртыш» столкнулись три фуры. КАМАЗ ехал в сторону Челябинска, за ним двигались грузовики-иномарки. На 205-м километре водитель Volvo не справился с управлением и «впечатался» в отечественную машину. Водитель следовавшего за ним Mercedes аварии также не смог избежать аварии.

– В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, водители не пострадали, – сообщили КП-Челябинск в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Из-за аварии образовалась длинная пробка. Но продлилась она недолго. Машины стояли около часа, после чего движение возобновилось.

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