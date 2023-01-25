«Заходит коменда, а у меня котенок в кастрюле»: чему научила жизнь в студенческой общаге

Холод, голод, зато гитара в руках и любовное признание на стене...

Сегодня в России отмечается День студента, и некоторым из них посчастливилось (нет) провести свои «золотые годы» в общаге. Таким оказался и корреспондент КП-Челябинск Сергей Сотников. Специально к студенческому празднику публикуем его воспоминания о тех временах, наполненных безудержным весельем, отсутствием денег и постоянными происшествиями.

— Когда я поступал в магнитогорский университет, а это был 2015 год, жизнь в общаге казалась чем-то романтичным. Ожидания складывались из сериала «Универ» — тоже надеялся, что буду жить в трехкомнатных хоромах с крутыми условиями. Но иллюзии рухнули уже в день заселения после фразы коменданта: «Ну, уже почти во всех комнатах есть кровати...» Что?! А в моей? Но оказалось, что отсутствие кровати — это самое меньшее, что может расстроить тебя в общаге. Впереди меня ждало трехлетнее приключение, в котором я топил соседей молоком, прятал котенка в кастрюле и просыпался от скандалов.

Мне досталась самая плохая общага, которая на тот момент была при университете. В других были хотя бы пластиковые окна... В мою комнату через огромную щель в раме задувал ветер, поэтому постояльцем на нашем подоконнике стал плед. Кстати, кровать у меня все-таки была, с пружиной, которая провисала до самого пола. Хоть я учился на журналиста, проблему решил как инженер: положил дверь и три года спал на ней. А что, врачи как раз рекомендуют спать на чем-то жестком.

В общем, здание было не самым благоустроенным, и в этом я убедился еще раз, когда затопил соседей молоком. Я разлил на пол буквально полстакана! Взял тряпочку, пошел мочить ее в умывалку, возвращаюсь — а возле двери два парня с этажа ниже:

— Вы нас топите!

— Чем?

— Не знаем, что-то с потолка капает...

Оказалось, что полы в моей комнате были настолько гнилыми, что молоко просочилось к соседям буквально за считанные секунды. Страшно представить, что могло случиться, разлей я кастрюлю с кипятком. Повесили бы уголовку за то, что сварил соседей, как раков.

Кстати, в моей общаге преимущественно жили девочки. Все были знакомы между собой — прекрасные и безукоризненные люди! Так я думал до одного рокового утра... В тот день мне совсем не хотелось идти на пары и я даже не завел будильник, но проснулся от шума в коридоре. Посмотрел на часы — успеваю к первой. Ладно. Оделся, открыл дверь, картина маслом: стоит комендант, староста этажа, а между ними — куча дерьма!

— Это ты сделал? — с превеликим подозрением обращается ко мне комендант.

— Нет, с чего вдруг? — отвечаю я.

— Ну, возле твоей же двери!

Дедукции нашей коменды можно только позавидовать! Дело закрыто. Обидней всего было за неизвестного студента, ведь в куче всего этого безобразия сиял след от чье-то тапочки. Да, на ночь в коридоре выключали свет, поэтому кто-то попал в самую настоящую ловушку Джокера. Но во всей ситуации меня удивило другое: я знаю почти всех жильцов, здороваюсь каждый день, и ведь кто-то это сделал! Надеюсь, что из-за проигрыша в карты.

Естественно, в таких условиях было трудно не сойти с ума, поэтому для ментального здоровья я решил завести котенка. Конечно, это запрещено, и только сейчас я понимаю, насколько безответственно поступил. Котенок по кличке Райм жил в комнате со мной и моим соседом, загадил все, что только можно. Запах, выдающий наличие животного в комнате № 308, стоял чуть ли не на крыльце общаги. И вот, одним осенним днем о его существовании узнали все.

К нам пришла очередная проверка из студенческого городка, ходили какие-то большие шишки вместе с комендантом. Открывали двери ключами, даже если там никого не было. Я заметил их рано утром, когда пошел умываться, и тут же заскочил обратно в комнату. Соседа на тот момент не было, зато вместо него: котенок, лоток, корм, куча грязной посуды, повсюду разбросанные вещи. В общем, обычная общажная комната, только еще и с котенком.

Я понял, что навести порядок не успею, поэтому решил избавляться от запрещенки. Убрал лоток с кормом, закрыл дверь так, чтобы нельзя было открыть снаружи, сел с котеночком, закрыл ему рот и просто ждал. Наконец ко мне постучались. Очень настойчиво и несколько раз. Я не сдавался! Слышу, достали ключи... Начали шурудить и не смогли открыть.

— Дарина, зови плотника, будем замок ломать! — закричала коменда.

Ну все, я зашел слишком далеко, пора открывать. Но перед этим пришла гениальная идея — спрятать котенка. И лучшим местом для этого я выбрал, конечно же, кастрюлю! Хорошо, что в ней не было супа, а лишь пара спагетти, прилипших к стенкам. Я положил туда Райма и начал молиться, чтобы он не издавал звуков, пока проверяющие будут в комнате.

Открыл дверь, сделал вид, что только проснулся и впустил надзирателей в свое логово.

— Ужас, сколько немытой посуды!

Да-да-да, я плохой, только уйдите побыстрее! В этот момент я глянул на кастрюлю, и крышка у нее двигалась туда-сюда. Пожалуйста, Райм, только молчи...

— Мяу, — издалось из кастрюли с красивым эхо.

— Где мяу? — удивилась коменда.

В итоге пришлось достать этого недопартизана и показать проверяющим. И я мог бы оставить котенка жить и дальше со мной, но в тот день животных нашли в нескольких комнатах, а одна девочка вообще держала у себя двух огромных рыжих котов. Поэтому коменда строго следила за тем, чтобы мы избавились от животных, и мне пришлось отдать Райма в хорошие руки.

Подобных историй в общаге была уйма. Некоторые из них вспоминать приятно, но тот период моей жизни — один из самых отвратительных и бедных, поэтому возвращаться туда я точно не хочу. Однако, самый большой плюс общаги в том, что после жизни там — любые условия кажутся шикарными: своя душевая? Вау!

А вы что вспоминаете из жизни в общаге?

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