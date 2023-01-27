Южный Урал в движении: губернатор Алексей Текслер открыл в Челябинской области Год педагога и наставника

Открыли Год педагога и наставника Алексей Текслер и финалист «Учителя года» Вероника Мушкарина. Фото: пресс-служба губернатора.

«Хотим внимания и престижа!» — самый частый ответ учителей и преподавателей на вопрос о том, чего они ждут от Года педагога и наставника, который был объявлен Президентом России Владимиром Путиным. Мероприятия по повышению престижа профессии педагога пройдут по всей стране. Это фестивали и форумы, Большой педагогический диктант и Всероссийский урок, впервые помимо традиционного «Учителя года» выберут «Первого учителя».

В Челябинской области этот особый год начался со знакомства с лучшими педагогами всех уровней образования. Открыл его в центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги губернатор Алексей Текслер. Место выбрано символично: в нашем регионе мероприятия пройдут под девизом «В движении».

— Роль наставника для каждого из нас определяющая: на всех этапах жизненного пути требуется поддержка того, кто поделится опытом, знаниями, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Каждый человек является наставником. Родители — для детей, педагоги — для воспитанников, старшие дети — для младших, опытные мастера — для начинающих. Сегодня мы передаем символ года — воздушного змея — нашим юным лидерам как эстафетную палочку движения к новым свершениям, победам.

Пройдут не только мероприятия, особое внимание уделят проблемам и потребностям педагогов: поддержке грантами, законопроектами, уже поднимаются вопросы о снижении бюрократической нагрузки и возрождении системы сильнейших педагогических университетов.

МОЛОДЫЕ И АМБИЦИОЗНЫЕ

В Челябинской области есть у кого поучиться. Наши педагоги, продвигая учеников на первые места в олимпиадах, и сами показывают, как нужно проявлять себя в конкурсах. Открыла Год педагога и наставника финалист «Учителя года» в 2022 году Вероника Мушкарина. Став советником министра просвещения, в Челябинске она заняла пост директора лицея №95, где до этого преподавала английский.

— Сегодня педагог сочетает в себе множество ролей, — говорит Вероника Мушкарина. — Это и воспитатель и родитель, и супервизор, и тьютор, но самое главное — наставник. Очень важно не просто передавать свои знания, а ориентироваться на потребности ребенка, на его индивидуальность.

Первые мечты о будущей профессии появляются, конечно, в детском саду. На этом этапе важны не столько знания, сколько мотивация малышей к первым успехам. Заведующая детским садом № 261 Челябинска Ольга Рыкманова в 2022 году получила звание «Лидер в образовании», став лучшей среди руководителей образовательных организаций Челябинской области. До высокого поста она несколько лет проработала психологом в детском саду, старшим воспитателем.

— С этого года у нас открыты группы для детей от года, практически до 7 лет дети находятся в детском саду, — говорит Ольга Рыкманова. — Несмотря на то, что ведущая деятельность у детей — это игра, очень многое дает воспитатель. Играя, педагог открывает все те возможности, которые ребенка ждут в будущем.

Воздушный змей - символ движения вверх, новых достижений и Года педагога и наставника в Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора.

Немало молодых педагогов и в среднем профессиональном звене. Артур Абдулин преподает в Челябинском радиотехническом колледже всего три года, но уже стал «Мастером года», войдя в пятерку лучших по России. Старшеклассников он учит IT-безопасности одной из самых востребованных профессий.

— Образование, особенно среднее специальное, претерпело много изменений, открылись новые мастерские, появилось много чемпионатных движений, чей опыт мы перенимаем, — рассказывает Артур Абдулин. — Это сильно повлияло и на качество образования. Дети это видят, и повышается конкурс на места. Наше преимущество в том, что мы даем сразу практику. В то же время хотелось бы, чтобы еще больше молодых людей шли в педагогику.

ЗВОНЯТ И ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛИСТОВ

Эффективность системы наставников особенно видна в техникумах. Предприятия и крупные компании со школы ведут детей и борются за будущие кадры.

Челябинский механико-технологический техникум стал одним из участников федеральной программы «Профессионалитет». Ее смысл в том, чтобы сделать обучение более гибким и нацеленным на потребности рынка. Работодатели получают нужные кадры, специалисты - зарплату с 18 лет. Учебное заведение посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Я сегодня общался с ребятами, все выпускники трудоустроены, а студенты планируют продолжить свою работу после окончания учебы на предприятиях, где проходят практику в рамках программы «Профессионалитет». Причем обучение у них строится, особенно на последних курсах, так: 50 процентов — практика и 50 процентов — учеба.

Большинство студентов техникума на старших курсах уже работают на заводах и получают достойную зарплату. Фото: пресс-служба губернатора.

Один из таких студентов — Максим. Он учится на четвертом курсе и уже трудоустроен на заводе.

— Я технолог металлообрабатывающего производства, станочник широкого профиля, — рассказывает студент. — Уже сейчас работаю на тракторном заводе «ДСТ-Урал».

Техник-технолог Роза Сибагатулина пришла работать в техникум, когда ей был 21 год. Сегодня она наставник со стажем в 40 лет — учит станочников и токарей. Признается, что такого ажиотажа на рабочие специальности не помнит. За ее студентами выстраивается очередь.

— Они, еще не имея диплома, приходят на завод и получают зарплату в 40 - 50 тысяч, — рассказывает Роза Сибагатулина. — Мне звонят все заводы, многие малые предприятия, о которых я даже не слышала, требуют: дай токаря! А мы выпустили пока одну группу, и они все устроены.

ОБУЧАТ БЕСПЛАТНО

Чтобы помочь предприятиям с кадрами, губернатор Алексей Текслер поручил техникуму рассмотреть возможность увеличить набор на бюджетные места.

— Много заказов, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это ровно те профессии, которые получают в этом техникуме, — отметил глава региона. — Мы сейчас говорили с руководством о необходимости увеличивать набор на бюджетные места, связывать обучение и производство.

В этом году техникум дополнительно планирует набрать три группы, а это 75 человек для металлообрабатывающего сектора.

С 1 сентября 2022 года обучение по программе «Профессионалитет» началось в образовательных организациях Челябинска, Озерска и Магнитогорска. Помимо механико-технологического техникума образовательно-производственные кластеры появились в Озерском техническом колледже и технологическом институте НИЯУ МИФИ, а также в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова.

ЦИФРА: 120 000

Столько педагогов и наставников объединит тематический 2023 год в Челябинской области.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Президент объявил этот год Годом педагога и наставника. Это абсолютно правильно, потому что сейчас то время, когда очень важно передавать опыт, делать это еще более интенсивно. Думаю, что у нас каждый год должен быть таким. Без преемственности, передачи знаний, опыта тяжело вырастить настоящего профессионала.

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