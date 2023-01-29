«Пошел за футболкой, стал фанатом»: как в челябинском ТРК организовали всероссийский чемпионат по баскетболу

Большой спорт на маленькой площадке. Фото: Юлия Неструева

В Челябинске ТРК «Алмаз» на два дня «захватили» спортивные высокие люди - 27 и 28 января здесь проходили первый этап Winline чемпионата России и Суперкубок страны по баскетболу в формате 3X3. Выбор площадки, на первый взгляд, удивительный. Главный вопрос: где между магазинами кидать мяч? Ответ простой – в атриуме, на который открывается прекрасный вид с фудкорта. Корреспондент КП-Челябинск побывал чемпионате и выяснил, зачем нужно было проводить состязание в ТРК и каково спортсменам со всей страны состязаться перед пришедшей за покупками публикой.

Первая площадка расположена у главного входа в «Алмаз». Одно кольцо, как и положено в баскетболе 3X3. От привычного 5X5 он отличается, в первую очередь, большей динамикой и доступностью. Правила можно понять всего за несколько минут. А еще он может проходить не в тишине, а под музыку. Поэтому ТРК в дни состязаний «разрывает» непривычная хип-хоп музыка. За пультом, как полагается, диджей. Рядом с ним барабанщик. И это прекрасно! На мой взгляд, прогуляться между магазинами под песню Dare группы Gorillaz гораздо приятнее, чем под типичную попсу. Но согласны со мной далеко не все.

– Я с внуком пришла баскетбол смотреть. За игрой наблюдать интересно, ребята – молодцы. А вот «долбежка» эта мне не нравится. Устала уже от нее, – комментирует происходящее пожилая женщина, наблюдающая с фудкорта.

Леброша - маскот "Челбаскета". Фото: Юлия Неструева

На трибунах у площадки, которую оборудовали в атриуме под фудкортом, места совсем немного. И занимают его, кажется, спортсмены и приглашенные гости. Сверху – тоже не очень удобно. Чтобы посмотреть за игрой, люди выстроились у перил на втором этаже. Часть обзорной линии еще и перекрыта каким-то шоу с бабочками. Кто раньше встал к перилам, тому и баскет!

Играли и спортсмены на колясках. Фото: Юлия Неструева

– Да я пошел за футболкой, а стал баскетбольным фанатом, – смеется мужчина с зимней курткой и пакетом в руках, – вообще приятно смотреть. Ешь булочку, тут девочки красивые бегают. Модели такие!

На площадке в это время действительно играют длинноногие и плечистые девушки. Условные «розовые» и «оранжевые». Бегают красиво, кричат эмоционально. Мяч динамично летит в корзину каждые несколько секунд. Зрелище увлекательно. Мужик показывает на стоящую рядом с ним девочку лет шести.

Эмоции понятны и без знания правил. Фото: Юлия Неструева

– Дочка, говорит, тоже захотела на баскетбол. Но, наверное, не ее. Мы то с мамой ее от горшка полвершка, – улыбается во весь рот «болельщик».

Есть среди болельщиков и люди, которые пришли в ТРК ради спорта. Выделяется группа парней в модных баскетбольных кроссовках. Все как один признаются – играем, смотрим, слушаем хип-хоп и радуемся жизни. Они удивительно доброжелательно для подростков рассказывали правила нескольким подошедшим ребятам из другой компании.

Эмоции понятны и без знания правил. Фото: Юлия Неструева

В этот момент я понимаю, почему чемпионат проходит в «Алмазе» - все для популяризации этого вида спорта, который в нашей стране для многих ассоциируется с чем-то западным и даже премиальным. Мол, он для высоких, для чернокожих, для слушателей рэпа. Но аккуратно выезжающие на корт спортсмены на колясках будто опровергают все тезисы и убеждают, что баскетбол – он для всех и он клевый. Мои мысли подтверждает и организатор.

– Основная задача, которая стоит перед федерацией баскетбола Челябинской области – максимально привлечь людей к спортивному образу жизни, к занятиям баскетболом 3 на 3. И подходящая площадка с проходящим трафиком – торговый центр. Сюда идут не только наши привычные зрители, но люди, которые первый раз увидят баскетбол. Они смогут прочувствовать, прожить эту игру вместе с нами, – объясняет организатор Ирина Чернова.

Фото: Юлия Неструева

Организатор рассказывает, что интерес к баскетболу у зрителей турнир однозначно вызвал. Тем более, что многие могли стать «участниками». После интерактивных тренировок и игр был особенный отклик. Люди подходят к спортсменам и спрашивают, как стать баскетболистом.

Спортсмены на колясках тем временем завершают игру. И как они катали! Признаюсь, что видел баскетбольную схватку мужчин с ограниченными возможностями впервые. Но увиденное меня восхитило. В каждом их движении, в каждом столкновении и броске чувствовался особый нерв, мощь духа. И исход матча, все в котором – победители злых жизненных обстоятельств, не так важен.

– Сегодня отыграли средненько. Как-то скованно слегка себя чувствовали. Раньше в торговых центрах не играли. И вообще, тренируемся одни, играем одни, на соревнованиях тоже народу мало. Щас перенервничали сильно, проиграли 4:3, – поделился Вячеслав из челябинской команды «Импульс».

Фото: Юлия Неструева

Другое мнение у спортсменки из казанской команды «Тулпар» Олеси Абрамовских. Сама она родом из Челябинска, себя называет представительницей нашей школы баскетбола. И опыт игры в ТРК у нее тоже есть. Но здесь атмосфера особенная. Спортсменка говорит, что играть на родине «вдвойне приятно».

– Даже людям, которые не разбираются в правилах, наблюдать интересно. Баскетбол 3X3 очень зрелищный и динамичный. И у женской и мужской игры в нем свои особенности. Мама моя, например, тонкостей правил не знает, но смотрит с удовольствием, – на этих словах девушка смотрит куда-то в сторону трибун и улыбается.

Команды со всей страны, от Владивостока до Курска, приехали в Челябинск, чтобы устроить здесь спортивный праздник. Но толп фанатов и очередей за автографами я, честно говоря, не увидел. Зато увидел надежду на то, что баскетбол в нашем регионе однажды может занять место хоккея по уровню народной любви. Ведь смотрится он не менее зрелищно, играется не менее увлекательно и, самое главное, в разы доступнее. Кольцо есть почти в каждом дворе, только присмотритесь.

Большой спорт на маленькой площадке. Фото: Юлия Неструева

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