«Девочкам понравится»: что покажут на выставке «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков»

Представители Музеев Московского Кремля: куратор выставки Ирина Горбатова, реставратор по металлу Вадим Яковлев и научный сотрудник Людмила Шанская Фото: Алина ПОКРОВСКАЯ

Челябинск стал первым среди российских регионов, жители которого увидят украшений монарших домов и аристократии России и Европы. «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX−XXI веков» – это первая полномасштабная выставка драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля. На Южный Урал доставили около 400 произведений отечественного ювелирного искусства.

Экспозиция будет состоять из двух частей: историческая и современная. Также будет представлен специальный раздел – «Мемориальный». Историческая часть представит произведения двух эпох: историзм и модерн. Авторы этих шедевров придворные ювелиры и камнерезы Российской империи, чьи имена известны во всем мире.

Куратором выставки от Музеев Московского Кремля Ирина Горбатова, научный сотрудник Музеев Московского Кремля Людмила Шанская и реставратор по металлу Музеев Московского Кремля Вадим Яковлев рассказали в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) о том, что будет на выставке.

– Какие предметы привезли в исторический музей Южного Урала? Где они были изготовлены? Кого украшали?

– Мы привезли очень масштабную выставку. Это достаточно амбициозный проект. Очень широкая ретроспектива – вещи, которые на ней представлены, охватывают интервал с середины XIX века вплоть до наших дней. Это великолепные ювелирные украшения. Собственно, как заявлено в названии нашей выставки, изготовленные не только всемирно известной фирмой Фаберже, но и современниками этой фирмы, ничуть не менее популярными в то время фирмами Хлебникова, Овчинникова, Сазикова, Балина. Артельями русских ювелиров, а также отдельными мастерами, – рассказывает Ирина Горбатова.

– В коллекции музеев Кремля есть экспонаты, связанные непосредственно с Уралом, Южным Уралом?

– Безусловно, есть. На нашей выставке представлена группа изделий Екатеринбургской гранильной императорской фабрики. В том числе среди экспонатов вещи, принадлежащие монаршим особам. Например, запонки, сделанные для императора Александра III и коробочка его супруги – императрицы Марии Федоровны. И запонки, и коробочка выполнены из орлеца – уральского родонита, очень красивого глубокого розового цвета, – уточняет Ирина Горбатова.

– В экспозицию включен клад, который был найден в 1990 году в старинном московском доме. Расскажите поподробнее о том, что же это такое.

– Для изучения истории фирмы Фаберже и в целом русского ювелирного искусства это было, действительно, эпохальное событие. Но клад – это то, что находится случайно. Когда рабочие разбирали особняк на улице Солянка, 13, это совсем недалеко от Московского Кремля, они обнаружили жестяные коробочки из-под печенья, в которых оказались великолепные изделия фирмы Фаберже. Причем снабженные магазинными ярлыками. Почему я сказала, что это было очень важное событие для изучения истории фирмы? Дело в том, что фирма была известна прежде всего благодаря своим пасхальным подаркам, которые Фаберже делал для императорской семьи. И по сложившейся традиции считалось, что ювелирные украшения не были самой сильной стороной этого предприятия. Но найденные изделия оказались настолько высокого художественного и технического качества, что это мнение полностью рассыпалось. Большая часть коллекции, самые лучшие предметы из этого клада, поступили в музей Московского Кремля, – отвечает Ирина Горбатова.

– Какой самый старинный экспонат будет представлен на этой выставке?

– Самая ранняя вещь выполнена в 1866 году. Это серебренный браслет – это как раз вещь мемориальная. То есть браслет был выполнен и подарен императрице Марии Александровне – супруге императора Александра II. Справлялась их серебренная свадьба, поэтому браслет выполнен из серебра. Он состоит из 9 медальонов, закрытых крышечками. В медальонах находятся портреты императора и восьмерых детей этой супружеской четы. А когда крышечки закрываются, мелкими алмазами на медальонах написана дата свадьбы и дни рождения многочисленных детей. Это очень трогательная и семейная вещь, – рассказывает Ирина Горбатова.

– А при реставрации таких вещей мандраж присутствует?

– Допустим, когда приходит новый сотрудник к нам на работу, он начинает с самых легких простых экспонатов. И по мере его ознакомления с процессом работы, с вещами, человек привыкает к ним и воспринимается это как обычная работа, – опровергает нашу догадку Вадим Яковлев.

– Кроме исторической части выставки есть и современный раздел. Расскажите, пожалуйста, что будет из современных экспонатов, что лично вы можете порекомендовать посмотреть?

– На самом деле рекомендовать что бы то ни было на этой выставке очень трудно. Потому что все вещи: и старые, и современные, очень красивы. Каждый посетитель найдет что-то свое: то, что больше соответствует его вкусу, представлению о прекрасном и о том, что такое ювелирное украшение.

Что же касается современного периода, то мы постарались показать и самый сложный период для отечественных ювелиров в том числе. Потому что это историческая реальность: мастера не имели возможности работать как индивидуальные художники с драгоценными металлами. Это было законодательно запрещено. Они могли делать ювелирные вещи, только работая на ювелирных заводах. Но завод, каким бы замечательным он ни был, это все-таки промышленное предприятие. А как художнику человеку было достаточно сложно реализоваться. И мастера находили себя либо в работе с недрагоценными металлами, либо создавая великолепные выставочные украшения, за которые они получали награды на всех возможных международных выставках.

Выставка будет работать до 15 января Фото: Дарья МАРКОВА

Среди этих современных вещей достаточно много работ именно уральских художников. Мы показываем работы Владислава Храмцова, Владимира Устюжанина, то есть людей, которые прославили уральскую ювелирную школу советского периода. Разумеется, у нас представлены и работы московского ювелирного завода, фирмы «Ювелирный театр». И завершают хронологически и тематически нашу выставку работы двух современных мастеров международного уровня. Это очень востребованные в своем искусстве люди: новосибирский ювелир Марк Балдин и московский Ильгиз Фазулзянов. Удивительные мастера, которые работают в совершенно разных манерах. Марк Балдин философ, авангардист, новатор, человек, работающий в очень многослойных техниках, его вещи имеют мистический подтекст. Ильгиз Фазулзянов работает с определенной степенью влияния стиля модерн, ар-деко, то есть продолжает линию Фаберже, – рассказывает Ирина Горбатова.

– Все желающие посетить выставку, столкнутся с уникальной технологией и уникальными произведениями искусства, которые представлены на этой выставке. Это вещи Ильгиза Фазулзянова с ограненным жемчугом. Естественно, он гранит не сам, у него есть человек, к которому он обращается. И этот человек занял первое место в мире по огранке, – добавляет Вадим Яковлев.

– Хочется еще добавить, что кроме мастеров, которые работали с драгметаллами, не имея возможности работать с драгоценными материалами, мы все-таки показываем вещи заводов: свердловского, ленинградского «Русские самоцветы» и московского ювелирного завода. Хотела бы выделить работу Гладкова, потому что это все-таки уральский мастер. Его работы выполнены из якутских бриллиантов и изумрудов. Колье «Весна» очень красивое, девочкам понравится, – дополняет Людмила Шанская.

– По поводу технической составляющей выставки хотелось бы узнать. Какие приемы используются при монтаже выставок ювелирных украшений? Все-таки это очень хрупкие вещи.

– Каждая выставка имеет собственную специфику, потому что вещи выставляются очень разные. Что касается ювелирной выставки, она требует от наших реставраторов, действительно, ювелирного труда. Потому что вещи очень тонкие и легкие. И наша задача показать и презентовать вещь, а не ее крепеж. И это тоже своего рода искусство. На нашей выставке будут представлены два кинетических объекта, движущихся. Они висят статично в витрине, но определенное легкое движение этих объектов зритель сможет все-таки уловить. И закрепить подобный объект очень сложно, – объясняет Ирина Горбатова.

– Это, действительно, искусство – закрепить. С каждым годом мы совершенствуем и крепеж, и подход к вещам. А тут еще надо понимать такой момент, что все вещи уникальны, и мы не можем это так закрепить, чтобы это было надежно, но грубо. Потому что крепеж на протяжении долгого времени может вредить. И влияние ультрафиолета на протяжении долгого периода времени разрушает экспонат. Поэтому есть специальные приборы, по которым выставляется свет для каждого экспоната, – рассказывает о сложностях установки Вадим Яковлев.

– Сколько занимает времени монтаж, демонтаж выставки?

– Эта выставка монтировалась три недели с утра до вечера, – делится секретами Вадим Яковлев.

– Дело в том, что некоторые колье, усыпанные бриллиантами, сделали не только красивыми, но и человекоориентированными. Поэтому для того, чтобы расположить это колье так, как оно должно было висеть на шее, было потрачено очень много времени, – добавляет его коллега.

– Да, там есть два колье. Одно находится в наклонной плоскости в горизонтальном положении, а второе зафиксировано на относительно вертикальном планшете под углом. То, которое находится на столе, под него делался ложемент здесь, выпиливали его, сравнивая с родной коробкой, в которой оно сюда приехало. Второе настолько уникальное по звеньям, что оно ложится исключительно на шею и на плечевые мышцы. И его невозможно закрепить в горизонтальном ровном положении. Для этого на месте из твердого материала, вспененного поролона, вырезалась форма шеи, после этого подгонялись пластины, между собой стыковались и обтягивались тканью так, чтобы максимально можно было повторить форму шеи и при этом чтобы звенья легли так, как надо, – рассказывает Вадим Яковлев.

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